레드카드 받고도 이긴 美…북중미 3국 모두 16강 진출

美, 32강전서 보스니아 헤르체고비나 2-0 격파

선취점 올린 발로건, 후반 퇴장…16강 못 나와

미국·캐나다·멕시코 동반 16강 진출 성공

이미지 확대 미국 축구 국가대표팀의 말릭 틸만(왼쪽)이 2일(한국시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라의 베이 에어리어 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 32강전 보스니아 헤르체고비나와의 맞대결에서 후반 쐐기골을 기록한 뒤 동료와 기뻐하고 있다. 산타클라라 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국 축구 국가대표팀의 말릭 틸만(왼쪽)이 2일(한국시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라의 베이 에어리어 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 32강전 보스니아 헤르체고비나와의 맞대결에서 후반 쐐기골을 기록한 뒤 동료와 기뻐하고 있다. 산타클라라 AP 연합뉴스

이미지 확대 미국 축구 국가대표팀의 폴라린 발로건(가운데)이 2일(한국시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라의 베이 에어리어 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 32강전 보스니아 헤르체고비나와의 맞대결 후반전에서 레드카드를 받은 뒤 경기장에서 물러나고 있다. 산타클라라 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국 축구 국가대표팀의 폴라린 발로건(가운데)이 2일(한국시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라의 베이 에어리어 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 32강전 보스니아 헤르체고비나와의 맞대결 후반전에서 레드카드를 받은 뒤 경기장에서 물러나고 있다. 산타클라라 로이터 연합뉴스

세줄 요약 미국이 보스니아 헤르체고비나를 2-0으로 꺾고 16강에 진출했다. 발로건이 전반 선제골을 넣었지만 후반 레드카드로 퇴장당했다. 수적 열세 속에서도 틸만이 프리킥 쐐기골을 넣으며 승리를 완성했고, 북중미 공동 개최국 3국이 모두 16강에 올랐다. 미국, 보스니아 2-0 제압하며 16강 진출

발로건 선제골 뒤 레드카드 퇴장 변수

틸만 쐐기골, 북중미 3국 동반 16강

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미국 축구가 자국에서 열리는 월드컵 무대에서 연속 대회 16강 진출이라는 성과를 거뒀다. 이로써 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 공동 개최국이 모두 16강 무대에 오른다.미국 축구 국가대표팀은 2일(한국시간) 캘리포니아주 산타클라라의 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 32강전 보스니아 헤르체고비나와의 경기에서 2-0 승리를 거뒀다.이날 미국과 보스니아 헤르체고비나는 볼 점유율 43%-47%(경합 10%)의 백중지세를 보였다. 슈팅 역시 8개-10개로 지표상 큰 차이는 나타나지 않았다.그러나 결정력에서 승부를 가를 만한 차이가 났다. 이날 미국은 총 2개의 유효 슈팅을 시도해 모두 득점으로 연결한 반면, 보스니아 헤르체고비나는 3개의 유효 슈팅이 있었지만 골과는 연이 없었다.첫 골은 중앙 공격수로 나선 폴라린 발로건(AS 모나코)이 작렬했다. 그는 전반 45분 동료가 상대 페널티 박스 안쪽으로 밀어 넣은 패스를 받아 왼발 슈팅으로 골문을 열었다. 발로건의 이번 대회 3호골이다.무실점으로 전반을 마칠 수도 있었던 보스니아 헤르체고비나는 실점 이후 맞이한 하프타임 때 선수 3명을 교체하는 등 승부수를 띄웠다.후반 19분에는 선제골의 주인공 발로건이 퇴장당하는 변수가 있었다. 그는 보스니아 헤르체고비나의 수비수 타리크 무하레모비치에게 반칙을 범했고, 비디오 판독(VAR)을 거친 뒤 레드카드를 받았다.퇴장당한 발로건은 팀이 16강에 진출했지만 뛸 수 없는 신세가 됐다. 미국 선수가 월드컵 무대에서 퇴장 명령을 받은 건 2006년 독일 대회 이후 20년 만이다.수적 열세에 몰린 가운데서도 미국은 침착함을 잃지 않았다. 후반 37분 보스니아 헤르체고비나의 수비수 스체판 라델리치(HNK 리예카)가 페널티 아크 앞에서 미국의 세르지뇨 데스트(에인트호번)를 상대로 반칙을 범해 경고를 받았다. 프리킥 키커로 나선 말릭 틸만(레버쿠젠)은 강한 슈팅으로 상대 수비벽을 넘어 쐐기골을 완성했다.이날 미국의 승리로 북중미월드컵 공동 개최국(미국·캐나다·멕시코) 모두 조별리그를 통과한 데 이어 토너먼트 2라운드인 16강에 진출하게 됐다.지난달 29일 캐나다는 한국을 꺾고 조별리그를 통과한 남아프리카공화국을 상대로 1-0 승리를 따냈고, 멕시코는 전날 에콰도르와의 32강전에서 2-0으로 이겼다.미국은 오는 7일 오전 9시에 벨기에와 16강전을 치른다. 캐나다는 5일 오전 2시 모로코를 만나고, 멕시코는 6일 오전 9시에 ‘축구 종가’ 잉글랜드를 상대로 8강 진출을 노린다.