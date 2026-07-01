골폭풍 음바페, 14년 지휘 데샹… 최강 프랑스 또 일낸다

스웨덴 꺾고 월드컵 16강 안착

이미지 확대 프랑스 축구 국가대표팀 공격수 킬리안 음바페가 1일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 32강전 스웨덴과의 경기에서 슈팅하고 있다. 음바페는 이날 경기에서 전반 45분 선제골과 후반 29분 쐐기골을 기록하며 프랑스의 3-0 대승을 이끌었다.

이스트 러더퍼드 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 프랑스 축구 국가대표팀 공격수 킬리안 음바페가 1일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 32강전 스웨덴과의 경기에서 슈팅하고 있다. 음바페는 이날 경기에서 전반 45분 선제골과 후반 29분 쐐기골을 기록하며 프랑스의 3-0 대승을 이끌었다.

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이미지 확대 음바페의 선제골 직후 환호하는 디디에 데샹 프랑스 대표팀 감독.

AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 음바페의 선제골 직후 환호하는 디디에 데샹 프랑스 대표팀 감독.

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세줄 요약 프랑스가 스웨덴을 3-0으로 완파하며 2026 북중미월드컵 16강에 안착했다. 음바페는 2골을 넣어 대회 6호골로 메시와 득점 공동 선두가 됐고, 데샹 감독은 모친상 복귀전에서 승리를 챙겼다. 프랑스는 4경기 13골 전승으로 우승 후보 위상을 굳혔다. 프랑스, 스웨덴 3-0 완파하며 16강 진출

음바페 2골, 대회 6호골로 득점 공동 선두

데샹 복귀전 승리, 전승 행진과 우승 기대

2026-07-02 B6면

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프랑스가 압도적인 공격력을 내세우며 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 16강에 안착했다. 이번 대회 4경기에서 13골을 넣으며 모두 승리하는 믿기 어려운 경기력을 선보이면서 2002년 브라질을 끝으로 끊겼던 3연속 월드컵 결승 진출을 이뤄낼지 주목된다.프랑스는 1일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 32강전에서 스웨덴을 3-0으로 꺾었다. 2골로 승리를 이끈 킬리안 음바페는 대회 6호골을 기록하며 리오넬 메시(아르헨티나)와 득점 공동 선두에 올랐다. 또한 18경기 18골로 메시가 보유한 월드컵 역대 최다 득점(29경기 19골) 기록에도 바짝 다가섰다.전반에만 15개의 슛을 시도하는 파상공세에도 프랑스는 좀처럼 스웨덴의 골문을 열지 못했다. 그러다 전반 45분 음바페가 페널티 지역 안에서 개인기로 상대 수비의 틈을 기습적으로 파고드는 슛을 날렸고 이것이 그대로 골망을 가르며 앞서 나갔다. 후반 시작 8분 만에 브래들리 바르콜라의 추가골이 터졌고 29분 음바페가 상대 수비벽을 허무는 기가 막힌 침투에 성공하며 쐐기골을 완성했다.모친상으로 조별리그 도중 프랑스로 귀국했던 디디에 데샹 감독은 복귀전 승리라는 큰 선물을 받았다. 음바페가 첫 골을 터뜨린 후 음바페와 선수들은 데샹 감독에게 달려가 안아주며 진정한 원팀의 모습을 보여줬다. 음바페는 “이게 바로 우리 팀의 DNA”라며 “데샹 감독은 안타깝게도 누구나 언젠가는 겪게 되는 일을 겪었다. 우리와 함께한다면 그는 절대 혼자가 아니다”라고 말했다.F조 3위로 조별리그 3위 경쟁에서 한국을 제치고 32강에 합류했던 스웨덴은 프랑스 앞에 속수무책으로 당하며 8년 만에 돌아온 월드컵 본선 무대를 4경기 만에 마치게 됐다.2018년 러시아 대회 우승, 2022년 카타르 대회 준우승을 차지한 프랑스는 이번 대회에서도 정상의 기량을 완벽하게 유지하면서 강력한 우승 후보로 거론되고 있다. 2018년 혜성처럼 등장해 스무 살에 프랑스의 두 번째 우승을 이끈 음바페가 여전한 골 결정력을 자랑하는 데다 2012년부터 팀을 이끈 데샹 감독의 지도력, 젊은 선수들의 꾸준한 성장 등이 맞물려 국가대표팀의 이상을 보여준다는 평가다.프랑스는 32강에서 독일을 승부차기 끝에 물리친 파라과이와 5일 맞붙는다. 데샹 감독은 “지금을 즐기겠지만 자만하지 않을 것”이라고 각오를 다졌다. 프랑스와 아르헨티나가 이대로 계속 승리한다면 결승에서 다시 맞붙게 되는 만큼 두 대회 연속 세기의 빅매치가 성사될지 벌써부터 축구팬들의 관심이 뜨겁다.