충격 폭로! “소통 없는 감독, 선수와 불화 컸다”…조별리그 탈락 후폭풍 겪는 우루과이

조별리그 2무 1패로 32강 진출 실패

주요 선수들 비엘사 감독과 갈등 노출

수아레스 “대표팀 상황 마음 아프다”

한국도 탈락 이후 거센 논란에 시달려

홍명보(왼쪽) 전 한국 축구 국가대표팀 감독과 마르셀로 비엘사 우루과이 감독. 두 사람은 조별리그에서 충격의 탈락을 경험하며 이후 거센 후폭풍에 직면했다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 홍명보(왼쪽) 전 한국 축구 국가대표팀 감독과 마르셀로 비엘사 우루과이 감독. 두 사람은 조별리그에서 충격의 탈락을 경험하며 이후 거센 후폭풍에 직면했다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 우루과이 축구대표팀 선수들이 27일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 최종전에서 스페인에게 패배한 뒤 허탈해하고 있다. 2026.6.26 사포판 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 우루과이 축구대표팀 선수들이 27일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 최종전에서 스페인에게 패배한 뒤 허탈해하고 있다. 2026.6.26 사포판 로이터 연합뉴스

이미지 확대 홍명보 전 축구대표팀 감독이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국하며 팬들의 목소리를 외면한 채 빠져나가고 있다. 2026.6.30 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 홍명보 전 축구대표팀 감독이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국하며 팬들의 목소리를 외면한 채 빠져나가고 있다. 2026.6.30 연합뉴스

세줄 요약 우루과이가 2026 북중미월드컵 조별리그에서 탈락한 뒤 마르셀로 비엘사 감독의 리더십이 도마에 올랐다. 현지 매체는 전술 고집과 선수 기용 논란, 소통 부재가 무승 탈락의 배경이라고 전했고, 루이스 수아레스의 폭로까지 더해지며 내부 불화가 수면 위로 드러났다. 우루과이, 월드컵 조별리그 탈락 후폭풍 확산

비엘사 감독의 소통 부재와 전술 고집 논란

수아레스 폭로와 고참 선수 불만 재조명

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2026 북중미월드컵 조별리그에서 탈락한 뒤 우루과이에서 마르셀로 비엘사 감독의 리더십을 둘러싼 논란이 이어지고 있다. 조별리그에서 탈락한 홍명보 전 축구대표팀 감독과 마찬가지로 월드컵 이후 양국 모두 큰 후폭풍을 겪는 분위기다.우루과이 엘 파이스 등 현지 매체와 영국 가디언 등 외신은 우루과이 대표팀이 이번 대회를 치르는 과정에서 감독과 선수단 사이에 불화가 있었다고 전했다. 비엘사 감독의 일방적인 전술 고집, 선수 기용을 둘러싼 잡음, 선수단과의 소통 부재 등이 조별리그 무승 탈락(2무 1패)으로 이어졌다는 것이다. 현지에서는 현지에서는 전술적 실패 못지않게 선수단과의 관계 악화가 대표팀 부진의 배경이라는 분석도 나왔다.엘 파이스는 “비엘사 감독은 단 17명의 선수만 출전시켰고 9명은 출전 시간이 없었다”면서 “그는 소수의 선수만 신뢰했고 다른 선수들을 어떻게 활용해야 할지 몰랐다”고 지적했다. 우루과이 축구 전문 기자인 세바스티안 지오바넬리는 미국 ESPN을 통해 “지난해 11월 미국에 1-5로 패한 뒤 비엘사의 운영 방식에 대한 내부 의문이 심화됐다”고 전했다.매체들의 보도처럼 우루과이는 선수단 내부에 소통의 문제가 있었던 것으로 보인다. 우루과이 축구를 대표하는 스타였던 루이스 수아레스는 2024 코파 아메리카를 끝으로 국가대표에서 은퇴하면서 “선수들이 비엘사 감독에게 ‘마주치면 최소한 인사 정도는 해달라’고 요구하기 위해 미팅을 요청한 적이 있다. 감독은 선수들과 거의 대화조차 하지 않았고 선수들은 물론 스태프들도 그런 분위기를 힘들어했다”고 폭로한 바 있다. 수아레스는 “지금 대표팀이 겪고 있는 상황이 마음 아프다”며 안타까움을 드러냈다.월드컵 기간에도 갈등은 계속됐다. 로이터는 몇몇 고참 선수들이 비엘사 감독을 직접 찾아가 훈련 강도와 전술에 대한 우려를 전달했다고 보도했다.감독과 선수단 사이에 갈등이 공공연하게 외부로 드러났지만 비엘사 감독 역시 자신의 지도 방식을 부인하지 않았다. 그는 지난해 미국전 대패 이후 기자회견에서 “나는 독이 되는 사람”이라고 자평했다. 선수들이 여러 차례 리더십에 의문을 제기했지만 비엘사 감독은 오히려 선수들을 향해 “너희가 나를 홀로 내버려 뒀다”며 섭섭함을 드러냈다.내부 불화가 결국 성적으로 이어지자 2010년대 우루과이 축구를 이끌었던 디에고 루가노는 “비엘사는 애초에 월드컵에 와서는 안 될 감독이었다”면서 “선수들은 모든 것을 쏟아부었지만, 올바른 방향으로 이끌어 줄 감독이 없었다”고 강하게 비판했다. 그는 “비엘사 감독은 팀 분위기를 망쳤고, 자신이 어디에 와 있는지 끝내 이해하지 못했다. 선수들 역시 그를 끝내 이해하지 못했다”고 덧붙였다.우루과이처럼 한국 역시 조별리그 탈락 후폭풍이 거세다. 홍 전 감독의 리더십과 전술 역량에 대한 강한 의문이 제기되고 있으며, 몇몇 선수들이 홍 전 감독에게 작전 변경을 제시했다가 눈밖에 났다는 검증되지 않은 소문도 돌고 있다.그나마 비엘사 감독은 조별리그 탈락의 원인이 자신의 능력 부족에 있었다고 인정하는 모습을 보였지만, 홍 전 감독은 패배의 원인을 모르겠다고 하는가 하면 진정 어린 사과의 말보다는 도망치듯 사라지는 모습으로 팬들의 강한 질타를 받았다.