메시, 벌써 ‘홍명보호’ 넘었다…6호골 터뜨리며 득점 본능

후반 교체 투입…조별리그 모두 득점

월드컵 7경기 연속 골로 신기록 세워

이미지 확대 리오넬 메시(아르헨티나)가 28일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 최종전에서 요르단을 상대로 후반 3-0을 만드는 골을 터뜨린 뒤 기뻐하고 있다. 2026.6.27 댈러스 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 리오넬 메시(아르헨티나)가 28일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 최종전에서 요르단을 상대로 후반 3-0을 만드는 골을 터뜨린 뒤 기뻐하고 있다. 2026.6.27 댈러스 AP 연합뉴스

세줄 요약 메시가 요르단전에서 프리킥으로 6호골을 터뜨리며 조별리그 3경기 연속 득점을 이어갔다. 아르헨티나는 3연승으로 J조 1위를 확정했고, 메시는 홍명보호 1·2기 통산 5골을 넘어서는 기록도 세웠다. 메시, 요르단전 프리킥 6호골로 득점 본능 과시

아르헨티나, 3-1 승리로 조별리그 3전 전승 확정

홍명보호 통산 5골 넘어선 메시의 상징적 기록

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리오넬 메시(아르헨티나)가 조별리그에서만 6골을 터뜨리는 무시무시한 득점력을 과시하며 홍명보호 체제가 두 번의 월드컵에서 넣은 골 기록을 넘어섰다.아르헨티나는 28일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 J조 최종전에서 요르단을 3-1로 꺾었다. 쾌조의 3연승(승점 9)을 달린 아르헨티나는 J조 1위로 32강 진출을 확정했다.메시는 이날 벤치에서 출발했고 대신 훌리안 알바레스와 라우타로 마르티네스가 투톱으로 나섰다. 메시가 빠졌지만 아르헨티나는 전반 19분 페널티아크 오른쪽에서 따낸 프리킥 기회에서 조바니 로셀소가 기막힌 왼발 슈팅으로 선제골 사냥에 성공했다. 이어 전반 31분 마르티네스가 페널티킥 득점에 성공하며 2-0으로 전반을 마치고 승기를 잡았다.후반 15분 마르티네스와 교체된 메시는 후반 35분 페널티아크 앞에서 얻은 프리킥 기회에서 기막힌 왼발 슈팅으로 요르단의 골망을 흔들었다. 조별리그 3경기 연속 득점이자 이번 대회 6호골이다.이는 홍명보호 1·2기 통틀어 넣은 5골을 넘어선 기록이다. 홍명보호 1기 당시인 2014 브라질월드컵에서 한국은 러시아와 1-1, 알제리와 2-4, 벨기에와 0-1로 대회를 마쳤고 2기인 이번 월드컵에서 체코와 2-1, 멕시코와 0-1, 남아프리카공화국과 0-1로 마쳤다. 메시는 또한 2022년 대회 16강전 득점을 시작으로 이번 대회 조별리그 3경기까지 7경기 연속골을 뽑아내며 ‘역대 월드컵 최다 경기 연속골’의 주인공으로 우뚝 섰다.아르헨티나는 32강에서 이번 대회 최고의 이변을 일으킨 카보베르데와 오는 4일 맞대결을 펼친다. 전력상으로는 아르헨티나가 압도하지만 첫 출전에 토너먼트 진출까지 이룬 카보베르데인 만큼 어떤 대결이 이뤄질지 팬들의 관심이 쏠린다.한국의 탈락과 함께 확정된 32강 토너먼트는 29일 캐나다와 남아프리카공화국의 경기로 열전에 돌입한다. 한국이 조 2위로 32강에 진출했다면 치렀을 그 경기다.30일에는 브라질과 일본, 독일과 파라과이, 네덜란드와 모로코 경기가 열린다. 이번 대회 우승을 목표로 출정한 일본과 영원한 우승 후보 브라질의 맞대결, 또 다른 우승 후보 네덜란드와 아프리카 돌풍을 이끄는 큰 형님 모로코의 맞대결이 열린다는 점에서 벌써부터 관심이 뜨겁다.