홍명보호, 남은 2개 가능성 모두 충족해야 32강…가나, 크로아티아에 1-2 패

세줄 요약 가나가 크로아티아에 1-2로 패하면서 홍명보호의 월드컵 32강 진출 경우의 수가 3개에서 2개로 줄었다. K조와 J조 최종전에서 한국이 원하는 결과가 모두 나와야 토너먼트 진출 희망을 이어갈 수 있다. 가나 패배로 32강 경우의 수 2개만 잔존

K조·J조 최종전 결과 모두 한국에 유리해야

한 경기라도 어긋나면 즉시 귀국 가능성

이미지 확대 월드컵 32강 진출 여부 결정 앞둔 축구대표팀 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 27일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 치바스 베르데 바예에서 선수들의 훈련을 지켜보고 있다. 2026.06.28. 사포판 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 월드컵 32강 진출 여부 결정 앞둔 축구대표팀 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 27일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 치바스 베르데 바예에서 선수들의 훈련을 지켜보고 있다. 2026.06.28. 사포판 뉴시스

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홍명보호의 다음 행선지가 결국 대한민국 인천으로 굳이지는 모양새다. 애초 9개의 경우 중 3개만 맞아떨어져도 32강 진출이 가능했던 ‘조 3위 경쟁’에서 이제 남은 가능성은 2개뿐이다. 이 2개의 경우가 모두 한국이 원하는 결과로 나와야 한국 축구대표팀의 월드컵 여정이 이어진다.홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀의 운명이 걸렸던 가나와 크로아티아의 경기는 유럽의 강호 크로아티아가 가나를 2-1로 제압하며 끝났다. 애초 이 경기는 가나가 크로아티아를 이겨야 홍명보호에 유리한 상황이었다.가나는 28일(한국시간) 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 L조 최종 3차전에서 전반 31분 페타르 수치치와 후반 38분 니콜라 블라시치에 골을 허용했다. 후반 28분 데릭 루카센이 만회 골을 넣었지만 승부를 뒤집기에는 역부족이었다.현재 32강 와일드카드 경쟁에서 ‘마지노선’인 8위에 놓여 있는 한국은 토너먼트 진출에 필요한 남은 경우의 수 3개 중 하나가 사라졌다. 홍명보호는 이날 남은 K조와 J조의 경우의 수 2개가 모두 원하는 결과로 나와야 극적으로 생존할 수 있다.오전 8시 30분에 시작하는 K조 최종전에서는 우즈베키스탄과 콩고민주공화국이 비기거나, 우즈베키스탄이 5골 차 이하로 승리해야 한다.이어 오전 11시에 킥오프하는 J조 최종전 오스트리아와 알제리의 경기에서는 오스트리아가 승리하거나 알제리가 2골 차 이상으로 이겨야 한다. 이 가운데 우즈베키스탄과 콩고민주공화국 경기가 한국이 바라는 시나리오로 끝나지 않으면 홍명보호는 즉시 짐을 싸서 한국으로 돌아와야 한다.