무적함대가 해줬다…32강 불씨 남은 홍명보호

세줄 요약 스페인이 우루과이를 1-0으로 꺾으면서 한국 축구대표팀의 32강 진출 가능성이 다시 살아났다. 한국은 각 조 3위 경쟁에서 7위를 유지했고, 남은 G조와 J·K·L조 경기 중 두 개 조에서 원하는 결과가 나오면 32강에 오른다. 스페인, 우루과이 1-0 제압으로 한국 희망 연장

한국, 각 조 3위 경쟁 7위 유지로 불씨 보존

남은 경기 두 조 결과 따라 32강 진출 가능

이미지 확대 우루과이전 선제골, 윙크 세리머니하는 바에나 스페인의 알렉스 바에나가 26일(현지 시간) 멕시코 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 H조 최종전 우루과이와 경기 전반 42분 선제골을 넣고 세리머니하고 있다. 2026.06.27. 사포판 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 우루과이전 선제골, 윙크 세리머니하는 바에나 스페인의 알렉스 바에나가 26일(현지 시간) 멕시코 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 H조 최종전 우루과이와 경기 전반 42분 선제골을 넣고 세리머니하고 있다. 2026.06.27. 사포판 AP 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘무적함대’ 스페인이 꺼져가던 홍명보호의 32강 진출 불씨를 되살렸다. 12개 조에서 3위 국가 중 8위 안에 들어야 하는 한국 축구대표팀은 7위라는 벼랑 끝에서 ‘기적’을 바라고 있다.스페인은 27일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 최종 3차전에서 우루과이에 1-0으로 이겼다.우루과이가 패하면서 A조 3위 한국은 각 조 3위 간 경쟁에서 7위를 유지했다. 48개국이 참가한 이번 대회에서는 12개 조 1·2위는 자동으로 32강에 오르고, 조 3위 중 상위 8개 팀도 32강 토너먼트에 나선다.애초 한국이 남아프리카공화국에 패한 직후 32강에 진출하기 위한 ‘경우의 수’는 9개 중 3가지를 충족하는 것이었으나, 이날 오전까지 4개의 선택지가 지워졌고 스페인의 승리로 이제 한국은 2가지 경우의 수만 충족하면 된다.이날 이어 열리는 G조와 다음날 치러지는 J, K, L조 경기 중 두 개 조에서 한국이 바라는 결과가 나오면 한국은 극적으로 32강에 오른다.2010년 남아공 대회 이후 16년 만이자 두 번째 우승에 도전하는 스페인은 전반 42분 왼쪽 공격수 알레스 바에나가 마르코스 요렌테의 도움을 받아 오른발 터닝슛으로 선제 결승 골을 터트렸다.우루과이는 후반 들어 강력하게 압박하며 반격에 나섰으나 끝내 스페인의 골문을 열지 못했다.미국 휴스턴 스타디움에서 열린 같은 조 카보베르데와 사우디아라비아의 경기는 0-0 무승부로 끝났다. 카보베르데는 월드컵 첫 출전에서 조별리그 무패를 기록했다. 스페인과 0-0, 우루과이와 2-2로 비긴 뒤 사우디아라비아전에서도 패하지 않았다. 승리는 없었지만 3무, 승점 3으로 조 2위에 올라 32강 진출을 자력으로 일궜다.