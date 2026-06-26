일본-스웨덴 1-1 무승부…32강서 더 멀어진 한국

세줄 요약 일본이 스웨덴과 월드컵 조별리그 최종전에서 1-1로 비기며 F조 2위로 32강 진출을 확정했다. 일본이 2골 차 이상으로 이겼다면 한국이 스웨덴보다 유리해질 수 있었지만, 무승부로 한국의 희망은 더 줄었다. 일본, 스웨덴과 1-1 무승부로 F조 2위 확정

마에다 선제골 뒤 엘랑가 동점골로 흐름 반전

한국 기대한 일본 대승 무산, 32강 전망 악화

이미지 확대 일본 공격수 마에다 다이젠이 26일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴 댈러스 스타디움에서 열린 스웨덴과의 경기에서 선제골을 넣고 기뻐하고 있다. 알링턴 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 일본 공격수 마에다 다이젠이 26일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴 댈러스 스타디움에서 열린 스웨덴과의 경기에서 선제골을 넣고 기뻐하고 있다. 알링턴 로이터 연합뉴스

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일본이 스웨덴과 월드컵 조별리그 최종전에서 1-1로 비기면서 한국의 32강 진출도 한 발 더 멀어졌다.국제축구연맹(FIFA) 랭킹 18위인 일본은 26일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스의 댈러스 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미월드컵 조별리그 F조 최종 3차전에서 스웨덴(38위)과 1-1로 비겼다. 이로써 일본은 1승 2무, 승점 5로 F조 2위로 32강행을 확정했다.이날 일본은 전반부터 스웨덴을 몰아붙였다. 특유의 탄탄한 조직력과 패스워크로 공략했지만 공은 골문을 번번이 빗나갔다. 그러다 후반 11분 선제골을 터트렸다. 왼쪽 측면에서 스웨덴 수비 뒷공간으로 파고들던 측면 공격수 마에다 다이젠이 도안 리츠의 절묘한 스루 패스를 받아 침착하게 득점에 성공했다.그러나 스웨덴은 이를 6분 만에 따라잡았다. 안토니 엘랑가가 일본의 오른쪽 측면에서 가운데로 파고들면서 왼발로 감아 찬 기습 중거리 슈팅이 절묘하게 일본 골대로 빨려 들어갔다.이로써 일본은 F조 2위로 32강에 오르면서 C조 1위 브라질과 맞붙게 됐다. 스웨덴은 조 3위지만 1승 1무 1패로 승점 4에 골득실 0을 기록하며 32강 진출에 성공했다.FIFA에 따르면 32강에 직행한 조별 1·2위 팀을 제외한 나머지 12개 조의 3위 팀 가운데 8팀이 32강에 추가로 올라간다. 이른바 ‘3위 경쟁’에서는 먼저 승점을 따지고, 이어 골득실, 다득점, 페어플레이 포인트, FIFA 랭킹 순으로 순위를 가린다. 일본이 이날 경기를 2골 차 이상으로 이겼다면 한국이 스웨덴보다 우위를 점하는 상황이었다. ‘일본이 이기길’ 기다리던 홍명보호로서는 입맛만 다시게 됐다.이날 E조 에콰도르가 독일을 2-1로 깜짝 승리해 32강행을 확정하면서 한국보다 토너먼트 진출 우위에 있는 국가는 스웨덴, 에콰도르, 보스니아 헤르체고비나, 크로아티아 총 4개국으로 늘었다.