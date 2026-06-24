“네가 쏘면 나도 쏜다”… 골잡이 3대장 ‘득점 포효’

스트라이커 득점왕 경쟁 점입가경

이미지 확대 리오넬 메시(아르헨티나)가 23일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 J조 2차전에서 오스트리아를 상대로 골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 메시는 이날 2득점으로 역대 월드컵 최다골(18골) 단독 선두에 올랐다.

알링턴 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 리오넬 메시(아르헨티나)가 23일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 J조 2차전에서 오스트리아를 상대로 골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 메시는 이날 2득점으로 역대 월드컵 최다골(18골) 단독 선두에 올랐다.

알링턴 로이터 연합뉴스

이미지 확대 23일(한국시간) 킬리안 음바페(프랑스)가 펜실베이니아주 필라델피아 스타디움에서 I조 2차전 상대 이라크를 만나 개인 월드컵 15·16호 골을 넣었다. ﻿

필라델피아 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 23일(한국시간) 킬리안 음바페(프랑스)가 펜실베이니아주 필라델피아 스타디움에서 I조 2차전 상대 이라크를 만나 개인 월드컵 15·16호 골을 넣었다. ﻿

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이미지 확대 23일(한국시간) 엘링 홀란(노르웨이)은 뉴저지주 이스트 러더퍼드 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 세네갈과의 I조 2차전에서 멀티골을 올렸다. ﻿

이스트 러더퍼드 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 23일(한국시간) 엘링 홀란(노르웨이)은 뉴저지주 이스트 러더퍼드 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 세네갈과의 I조 2차전에서 멀티골을 올렸다. ﻿

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세줄 요약 메시, 음바페, 홀란이 2026 북중미월드컵 조별리그에서 나란히 2골씩 넣으며 득점왕 경쟁을 뜨겁게 만들었다. 메시는 통산 18골로 월드컵 최다 득점자가 됐고, 음바페와 홀란도 각각 4골로 추격하며 우승과 득점왕을 함께 노리고 있다. 메시·음바페·홀란, 나란히 2골씩 폭발

메시, 통산 18골로 월드컵 최다 득점

세 선수 모두 팀 32강 진출 확정

2026-06-24 B6면

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이 대결의 끝은 어디일까. 리오넬 메시(아르헨티나)가 넣으면 킬리안 음바페(프랑스), 엘링 홀란(노르웨이)의 골도 같이 터진다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서 골든부트(득점왕) 자리를 놓고 최고 골잡이들의 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다.메시, 음바페, 홀란은 23일(한국시간) 열린 조별리그 경기에서 나란히 2골씩 터뜨렸다. 에이스들의 활약 속에 아르헨티나, 프랑스, 노르웨이 모두 32강 진출을 확정했다.메시는 이날 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 조별리그 J조 2차전에서 오스트리아를 상대로 전반 38분 선제 결승골, 후반 추가시간 추가골로 2-0 승리를 이끌었다. 통산 18골로 미로슬라프 클로제(독일·16골)를 넘어 월드컵 최다 득점자로 이름을 올렸다. 전반 9분 페널티킥을 실축하지만 않았다면 조별리그 1차전에 이어 두 경기 연속 해트트릭을 달성할 수도 있었던 게 유일한 흠이었다.이날 풀타임을 소화한 메시는 자신이 보유한 월드컵 역대 최다 경기 출전, 최장 시간 출전 기록도 각각 28경기와 2489분(기네스 기록 기준)으로 경신했다. 월드컵 통산 18승으로 클로제(17승)를 넘어 최다승 기록도 갈아치웠다.메시가 대기록을 세우자 음바페도 통산 100번째 A매치 출전경기에서 월드컵 15·16호 득점으로 메시를 바짝 뒤쫓았다. 악천후로 경기가 지연되고 중단되는 우여곡절 속에서도 흔들리지 않고 이름값을 증명했다.음바페는 이날 펜실베이니아주 필라델피아 스타디움에서 열린 조별리그 I조 2차전 이라크와의 경기에서 원톱으로 나섰다. 전반 14분 마이클 올리스의 패스를 받아 페널티 지역 바깥에서 왼발 슛으로 선제골을 넣었고, 후반 9분 상대가 골대 앞에서 패스하다 놓친 공을 노려 쐐기 득점을 기록했다.메시와의 경쟁에 대해 음바페는 “메시는 항상 그래왔으니까 골 넣을 것을 알고 있었다”면서 “그가 나보다 앞서 있지만 나는 프랑스가 가능한 한 높이 올라갈 수 있게 계속 골을 넣겠다. 내가 진짜 원하는 것은 우승”이라고 말했다.메시와 음바페에 뒤질세라 홀란도 유럽 최고 득점 기계의 위용을 과시했다. 홀란은 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 조별리그 I조 2차전에서 세네갈을 상대로 2골을 넣으며 3-2 승리를 이끌었다.이번 대회 메시가 5골로 득점 1위를 달리는 가운데 음바페와 홀란이 각각 4골로 메시와 함께 득점왕 경쟁을 주도하고 있다. 초반부터 득점이 시원하게 터지면서 1958년 스웨덴 대회에서 쥐스트 퐁텐(프랑스)이 세운 단일 월드컵 최다 13골 기록을 깰 수 있을지도 관심거리다.노르웨이와 프랑스가 오는 27일 맞붙으면서 홀란과 음바페의 자존심 대결도 관심을 끈다. 다만 홀란은 “프랑스가 아마 우리를 이기고 우승할 것”이라고 솔직하게 답변했다.