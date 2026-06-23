홀란 깜짝 고백 “우리 프랑스 못 이기는데?”…노르웨이 팬들은 대축제

세네갈 3-2 꺾고 32강 진출 조기 확정

선수단 경기 뒤 바이킹 세리머니 선봬

프랑스와 조 1위 자리 놓고 27일 대결

이미지 확대 노르웨이 에이스 엘링 홀란이 23일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 I조 2차전에서 세네갈을 상대로 득점한 뒤 세리머니를 선보이고 있다. 2026.6.22 이스트 러더퍼드 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 노르웨이 에이스 엘링 홀란이 23일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 I조 2차전에서 세네갈을 상대로 득점한 뒤 세리머니를 선보이고 있다. 2026.6.22 이스트 러더퍼드 AFP 연합뉴스

이미지 확대 노르웨이 축구대표팀 선수들이 23일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 월드컵 조별리그 I조 2차전에서 세네갈에 3-2 승리를 거둔 뒤 모여 바이킹 세리머니를 선보이고 있다. 2026.6.22 이스트 러더퍼드 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 노르웨이 축구대표팀 선수들이 23일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 월드컵 조별리그 I조 2차전에서 세네갈에 3-2 승리를 거둔 뒤 모여 바이킹 세리머니를 선보이고 있다. 2026.6.22 이스트 러더퍼드 로이터 연합뉴스

세줄 요약 노르웨이가 세네갈을 3-2로 꺾고 2연승으로 32강 진출을 확정했다. 홀란은 후반에만 2골을 넣으며 승리를 이끌었고, 경기 뒤에는 프랑스가 자신들을 이길 것이라고 말해 화제가 됐다. 선수들은 바이킹 노 젓기 세리머니로 팬들과 축제를 즐겼다. 노르웨이, 세네갈 3-2 제압하며 2연승

홀란 후반 2골, 32강 진출 조기 확정

프랑스전 패배 예측과 바이킹 세리머니 화제

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생애 첫 월드컵 무대에서 득점 본능을 뽐내고 있는 엘링 홀란(노르웨이)이 2026 북중미월드컵 조별리그 3차전 프랑스와의 경기에서 질 것이라고 깜짝 고백했다. 28년 만에 진출한 월드컵에서 32강 진출이 조기 확정되자 노르웨이 팬들은 ‘바이킹 노 젓기’로 자축했다.노르웨이는 23일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 월드컵 조별리그 I조 2차전에서 세네갈에 3-2 승리를 거뒀다. 이라크와 치른 1차전 4-1 승리에 이어 2연승을 달린 노르웨이는 승점 6(7득점 3실점)으로 조 2위에 올랐다. 마찬가지로 2연승을 달린 프랑스(6득점 1실점)가 골득실에서 앞서 조 1위다.세네갈의 공세에 고전하던 노르웨이는 전반 43분 선제골을 뽑아냈다. 전반 13분 율리안 뤼에르손이 부상으로 대체 투입된 마르쿠스 홀름그렌 페데르센이 세네갈 수비수 칼리두 쿨리발리의 패스를 가로챘고 페널티 지역 오른쪽에서 오른발 슛으로 골망을 흔들었다.홀란은 후반에만 2골을 몰아쳤다. 그는 후반 3분 페널티 지역에서 마르틴 외데고르의 침투 패스를 받아 예리한 왼발 슈팅으로 세네갈의 골문을 열었다. 세네갈이 후반 8분 이스마일라 사르의 득점으로 추격했지만 홀란이 5분 뒤 골문 앞 혼전 상황에서 파트리크 베르그의 패스를 감각적인 오른발 논스톱 슈팅으로 마무리하며 3-1을 만들었다. 후반 추가시간 세네갈의 추가 득점이 나왔지만 홀란의 득점 덕에 노르웨이가 승리를 지켰다.노르웨이는 이 승리로 프랑스와 함께 32강 진출을 확정했다. 두 팀의 맞대결은 오는 27일 열린다. 5골을 터뜨린 리오넬 메시(아르헨티나)에 이어 4골로 공동 2위인 홀란과 킬리안 음바페(프랑스)의 자존심 대결로도 관심을 끈다.다만 홀란은 프랑스와의 대결에 대해 자신 없어 하는 모습을 보였다. 홀란은 경기 후 프랑스와의 대결에 관한 질문에 “아마 프랑스가 우리를 이길 것이고 결국 대회 우승까지 할 것”이라고 답했다. 다만 그는 이번 월드컵이 ‘홀란의 월드컵’이 될 것 같냐는 질문에 “28년 만에 월드컵 본선에 진출했고 조별리그까지 통과했다. 그런 의미에서라면 그렇다고 생각한다”고 말했다.이날 32강 진출을 확정한 노르웨이 선수들은 자국 응원단 쪽 그라운드에 모여 바이킹의 세리머니를 선보여 눈길을 끌었다. 홀란을 중심으로 선수들은 바이킹 배에 탄 것처럼 대열을 이뤄 앉았고 주장 외데고르의 북소리에 맞춰 노를 젓는 동작을 했다. 이들은 노르웨이어로 ‘노를 젓는다’는 의미로 “루르”(Ror)를 외쳤다. 관중석에 있는 노르웨이 팬들도 그들만의 특별한 세리머니를 함께하며 장관을 이뤘다.바이킹의 후예들만이 할 수 있는 ‘바이킹 노 젓기’는 이번 대회에서 노르웨이의 국민 응원이 됐다. 노르웨이가 경기를 치른 미국 보스턴과 뉴욕 시내에서도 노르웨이 팬들이 노를 젓는 모습이 포착됐다. 1차전 후에는 노르웨이 의회에서 의장이 의사봉을 두드리자 의원들이 일제히 노를 젓는 모습을 보여 화제가 되기도 했다.홀란은 미국 폭스스포츠와 인터뷰에서 “”완전히 입소문을 탔더라”면서 “외데고르가 경기 전에 ‘우리도 동참해야 할까’라고 묻기에 ‘이기면 하자. 안 할 이유가 없다’라고 대답했다”는 뒷이야기를 전했다.