이강인 남아공전서 ‘옐로카드’ 하나 더 받으면…32강서 못 뛴다

세줄 요약 한국 축구대표팀이 남아공전에서 32강 진출과 경고 관리라는 두 과제를 안았다. 이강인, 이기혁, 백승호가 옐로카드 한 장을 더 받으면 32강전에 결장해 전력이 크게 약해질 수 있다. 남아공전 앞둔 대표팀, 32강 진출과 카드 관리 병행

이강인·이기혁·백승호, 추가 경고 시 32강 결장 우려

조별리그 종료 뒤 경고 초기화, 남아공전 주심 변수

이미지 확대 한국 축구대표팀 이강인이 19일(한국시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코전에서 옐로카드를 받고 억울하다는 제스처를 보이고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한국 축구대표팀 이강인이 19일(한국시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코전에서 옐로카드를 받고 억울하다는 제스처를 보이고 있다. 연합뉴스

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남아프리카공화국과 25일 맞붙는 한국 축구대표팀에 ‘카드 경계령’이 내려졌다. 이날 남아공을 이겨 32강에 진출하더라도, 이강인 등이 옐로카드를 한 장 더 받으면 전력이 급격히 약해지기 때문이다.홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 25일 오전 10시(이하 한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 남아프리카공화국을 상대로 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전을 치른다. 한국은 이 경기에서 비기기만 해도 32강에 진출한다.그러나 자칫 패하면 조 4위로 추락한다. 승리를 위해 총력을 다해야 하지만, 앞선 두 경기에서 3명의 선수가 옐로카드를 한 장씩 받았다. 센터백 이기혁은 체코전, 공격수 이강인과 백승호는 멕시코전에서 각각 경고를 받았다.이들이 남아공전에서도 옐로카드를 받는다면 32강전에서 뛸 수 없다. 이기혁은 이번 대회를 통해 대표팀에 깜짝 발탁됐다. 그럼에도 주전 왼쪽 센터백 자리를 든든하게 채웠다. 백승호 역시 ‘중원의 핵’ 황인범의 짝으로 두 경기에서 선발로 활약했다.이들은 각각 김태현, 김진규라는 대체 자원이 있다. 그러나 이강인은 다르다. 허를 찌르는 그의 패스는 홍명보호에서 가장 위협적인 무기로 꼽힌다. 이강인은 체코전에서 100%의 패스 성공률을 기록하며 득점 기회를 만들었다. 멕시코전에서도 패스 성공률 88%를 기록했다.이번 대회부터는 조별리그 종료 후 누적 경고 횟수가 모두 ‘0’이 된다. 한편 남아공전 주심은 이강인에게 4년 전 카타르 대회에서 옐로카드를 줬던 아르헨티나 출신의 파쿤도 테요 심판이다.