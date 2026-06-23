대기록 세운 메시, 같은 팀 동료들 “꿈만 같다”, “역사상 최고의 선수”

세줄 요약 리오넬 메시가 2026 북중미월드컵 조별리그에서 오스트리아를 상대로 2골을 넣으며 월드컵 최다 득점 단독 1위에 올랐다. 동료 맥 알리스터와 알바레스는 꿈만 같다, 역사상 최고의 선수라며 감격과 찬사를 전했다. 메시, 월드컵 최다 득점 단독 1위 등극

오스트리아전 2골로 17·18호 골 추가

동료들, 꿈만 같다며 역사적 찬사

이미지 확대 아르헨티나의 리오넬 메시가 23일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 오스트리아전에서 두 번째 골을 넣고 기뻐하고 있다. 로이터 댈러스 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 아르헨티나의 리오넬 메시가 23일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 오스트리아전에서 두 번째 골을 넣고 기뻐하고 있다. 로이터 댈러스 연합뉴스

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‘축구의 신’ 리오넬 메시의 월드컵 최다 득점 신기록 작성에 동료들도 “꿈만 같다”며 감격스러워했다.국제축구연맹(FIFA)는 23일 홈페이지에 메시의 기록 경신을 비중 있게 다룬 기사들을 게재했다. 동료인 알렉시스 맥 알리스터와 훌리안 알바레스의 발언도 별도로 전했다.아르헨티나는 23일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미월드컵 조별리그 J조 2차전에서 오스트리아를 2-0으로 격파했다. 앞선 1차전에서 3골을 몰아쳐 미로슬라프 클로제(독일·16골)와 타이를 이룬 메시는 이날 17·18호 골을 넣었다. 이로써 역대 최다 득점 단독 1위로 올라섰다.아르헨티나 축구대표팀의 미드필더 맥 알리스터는 “메시가 하는 일을 설명할 말이 없다. 그는 체구가 작지만, 그를 볼 때마다 꿈만 같다. 그리고 오늘 그것을 직접 경험할 수 있다는 것이 정말 즐겁다”고 말했다.맥 알리스터는 “얼마 전 아버지가 메시를 관중석에서 보는 것과 TV로 보는 것은 다르다고 말하는 것을 들었는데 그라운드에서 메시를 보는 것은 완전히 또 다른 일”이라며 “어쨌든 나는 메시가 즐기면서 골을 넣을 수 있다는 사실이 그저 기쁘다”고 덧붙였다.공격수인 알바레스도 놀라움을 전했다. 그는 메시의 이번 기록에 대해 “무슨 말을 해야 할지도 모르겠다. 솔직히 더 보탤 말이 많지 않다. 메시는 수많은 세월 동안 자신의 마법과 재능을 보여주고 있다”면서 “그는 역사상 가장 위대한 선수이고, 우리는 매번 그를 즐기려고 할 뿐”이라고 강조했다. 이어 “지금까지 해온 것처럼 스스로를 준비하고, 강하게 밀어붙이면서 이번 월드컵에서 한 걸음씩 계속 나아가야 한다”고 덧붙였다.이날 메시는 전반 9분 라우타로 마르티네스가 얻어낸 페널티킥을 실축했다. 가벼운 도움닫기 후 슈팅을 시도했지만 공은 오른쪽 골대를 크게 벗어났다. 메시는 10분 뒤 또 한 번의 찬스를 놓쳤다.그러나 전반 38분 기어코 득점을 따내며 실수를 만회했다. 티아고 알마다가 왼쪽으로 밀어준 공을 파쿤도 메디나가 컷백으로 연결했고, 쇄도하던 메시가 지체 없는 논스톱 슈팅으로 오른쪽 하단 골망을 흔들며 자신의 17번째 월드컵 득점을 장식했다.후반 추가시간 5분에는 훌리안 알바레스의 슈팅이 골키퍼 선방에 막혀 흘러나온 공을 놓치지 않고 재차 슈팅으로 연결해 기록을 달성했다. 아르헨티나가 이번 대회에서 뽑아낸 골은 모두 다섯 개로, 모두 메시가 넣었다.