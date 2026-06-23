메시, 클로제 넘고 월드컵 통산 18골 신기록…아르헨티나 32강 확정

세줄 요약 리오넬 메시가 오스트리아전에서 페널티킥을 실축했지만 곧바로 17호, 18호 골을 연달아 넣으며 월드컵 통산 최다 득점 단독 1위에 올랐다. 아르헨티나는 2-0 승리로 조별리그 2연승을 달리며 32강 진출을 확정했다. 메시, 페널티 실축 뒤 연속골로 신기록

월드컵 통산 18골, 클로제 제치고 1위

아르헨티나, 오스트리아 2-0 제압해 32강

이미지 확대 아르헨티나 축구 대표팀 골잡이 리오넬 메시가 23일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA( 북중미월드컵 조별리그 j조 2차전에서 오스트리아를 상대로 두 번째 골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 댈러스 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 아르헨티나 축구 대표팀 골잡이 리오넬 메시가 23일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA( 북중미월드컵 조별리그 j조 2차전에서 오스트리아를 상대로 두 번째 골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 댈러스 로이터 연합뉴스

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‘축구의 신’ 리오넬 메시(39·인터 마이애미)가 페널티킥 실축에도 역대 월드컵 최다 득점 신기록을 작성하며 아르헨티나의 32강 진출을 확정 지었다.아르헨티나는 23일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 J조 2차전에서 오스트리아를 2-0으로 제압했다.4년 전 카타르 대회 우승팀 아르헨티나는 이날도 메시가 선봉에 섰다. 이번 대회 전까지 월드컵 통산 13골이던 그는 앞선 1차전에서 3골을 몰아쳐 미로슬라프 클로제(독일·16골)와 동률을 이뤘다.메시는 이날도 골 사냥에 나섰고, 17호 골과 18호 골을 연달아 터뜨리며 역대 월드컵 최다 득점 단독 1위로 올라섰다.경기 초반은 메시에게 순탄치 않았다. 아르헨티나는 전반 9분 라우타로 마르티네스가 페널티킥을 얻었고, 메시가 키커로 나섰다. 하지만 슈팅이 오른쪽 골대를 크게 벗어나며 득점 기회를 날렸다.하지만 메시는 전반 38분 득점포를 가동하며 이름값을 증명했다. 파쿤도 메디나가 문전에서 뒤로 빼준 공을 받은 그는 지체 없이 슈팅으로 연결, 상대 오른쪽 골망을 갈랐다. 월드컵 통산 17번째 득점이다.골맛을 본 사냥꾼의 본능은 여기서 그치지 않았다. 메시는 후반 추가시간 5분 훌리안 알바레스의 슈팅이 상대 골키퍼에 막히자, 흘러나온 공을 밀어 넣어 추가 득점에 성공했다.이로써 메시는 이번 대회 아르헨티나가 기록한 5골을 홀로 만들어내며 이번 대회 득점 선두로 치고 나갔다.