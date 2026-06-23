‘마지막 애국자’ 골키퍼, 약체 팀 수호신 떠올랐다

이란 베이란반드, 美서 육탄 방어

카보베르데 보지냐, 강팀들 차단

퀴라소 룸, 에콰도르 슛 15개 막아

이미지 확대 알리레자 베이란반드(트락토르 SC). AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 알리레자 베이란반드(트락토르 SC). AP 연합뉴스

이미지 확대 보지냐(GD 샤베스). AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 보지냐(GD 샤베스). AFP 연합뉴스

이미지 확대 엘로이 룸(마이애미 FC). AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 엘로이 룸(마이애미 FC). AFP 연합뉴스

세줄 요약 2026 북중미월드컵에서 약체 팀들이 강호를 상대로 버틴 힘은 골키퍼의 선방이었다. 이란의 베이란반드가 벨기에를 막아냈고, 카보베르데의 보지냐와 퀴라소의 룸도 첫 승점과 이변을 이끌었다. 전문가들은 골키퍼 능력이 전반적으로 높아졌다고 봤다. 이란, 벨기에 상대로 베이란반드 선방쇼

카보베르데·퀴라소, 강호 상대 이변 연출

월드컵, 골키퍼 능력 상향 평준화 주목

2026-06-23 B6면

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골키퍼들이 벌써 여러 차례 나라를 구했다. 골문 앞을 지키는 마지막 애국자들의 눈부신 선방이 잇따르면서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵은 어느 대회보다도 ‘골키퍼들의 월드컵’으로 기억될 가능성이 크다는 전망이 나온다.이란 축구대표팀은 22일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 대회 조별리그 G조 2차전에서 유럽의 강호 벨기에와 0-0 무승부를 거뒀다. 적지인 미국에서 이란을 지킨 것은 미사일이나 드론이 아니라 골키퍼 알리레자 베이란반드(트락토르 SC)의 육탄 방어였다. 벨기에는 슈팅 23개(유효 슈팅 7개)를 쏟아부었지만 베이란반드가 버티는 이란의 골문을 끝내 열지 못했다.자국 골키퍼의 눈부신 선방에 미국과의 협상에 이란 대표로 나선 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회의장은 소셜미디어(SNS)에 베이란반드가 수비수들 사이에 넘어진 채 공을 끌어안은 사진을 올리며 “이것이 우리의 영토를 지키는 방법”이라고 적기도 했다.베이란반드를 비롯해 이번 대회 이변의 중심에는 골키퍼의 선방이 있다. 우승 후보 스페인의 공격을 무력화하며 카보베르데의 월드컵 첫 승점을 이끈 골키퍼 보지냐(GD 샤베스), 에콰도르의 유효슈팅 15개를 모두 막아내며 0-0 무승부를 연출한 퀴라소의 골키퍼 엘로이 룸(마이애미 FC)도 화제가 됐다. 룸은 월드컵 단일 경기(연장전 제외) 최다 선방 기록을 남기며 퀴라소의 첫 월드컵 승점을 주도했다.월드컵 참가국이 48개국으로 늘어나면서 ﻿경기 내용 면에서 밀릴 수밖에 없는 약체 국가들이 결국 믿을 건 골키퍼의 선방밖에 없다. 김대길 KBSN 해설위원은 “카보베르데, 퀴라소 같은 약팀의 골키퍼들이 강팀의 유효 슈팅을 모두 막아내는 것을 보면 골키퍼 능력의 상향 평준화를 실감할 수 있다”고 분석했다.김용대 울산HD 골키퍼 코치는 “﻿선방능력뿐 아니라 빌드업의 시발점 역할을 할 수 있는 넓은 시야와 패스능력까지 갖춘 골키퍼가 늘었다”면서 “﻿조별리그가 더 흥미진진해졌다”고 설명했다.