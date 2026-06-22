‘美서 무승부’ 육탄방어에 난리 난 이란…오폭에 숨진 여학생 띄우고 “국토 수호 방식” 선전

월드컵서 유럽 강호 벨기에와 무승부

미국과 협상 시기에 열려 의미 남달라

이란 외무장관 천사 이미지 합성 게시

골키퍼 인생 사연 맞물려 현지서 화제

이미지 확대 이란 골키퍼 알리레자 베이란반드가 22일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 벨기에와의 대회 조별리그 G조 2차전에서 상대 공격을 막는 장면이 나오자 아바스 아라그치 이란 외무장관이 천사 이미지를 합성해 소셜미디어에 올렸다. 2026.6.22 아바스 아라그치 이란 외무장관 X 캡처 닫기 이미지 확대 보기 이란 골키퍼 알리레자 베이란반드가 22일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 벨기에와의 대회 조별리그 G조 2차전에서 상대 공격을 막는 장면이 나오자 아바스 아라그치 이란 외무장관이 천사 이미지를 합성해 소셜미디어에 올렸다. 2026.6.22 아바스 아라그치 이란 외무장관 X 캡처

이미지 확대 이란 협상단장을 맡은 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 22일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 벨기에와의 대회 조별리그 G조 2차전에서 이란 수비진이 상대 공격을 막는 사진을 올린 게시물. 2026.6.22 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장 X 캡처 닫기 이미지 확대 보기 이란 협상단장을 맡은 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 22일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 벨기에와의 대회 조별리그 G조 2차전에서 이란 수비진이 상대 공격을 막는 사진을 올린 게시물. 2026.6.22 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장 X 캡처

세줄 요약 이란 축구대표팀이 미국에서 열린 벨기에전에서 0-0 무승부를 기록해 32강 진출 희망을 이어갔다. 정치권은 골키퍼 선방을 국토 수호의 상징으로 내세우며 여론 결집에 나섰고, 협상단은 전장과 협상 테이블까지 연결한 메시지를 띄웠다. 미국서 벨기에와 0-0, 이란 32강 희망 유지

베이란반드 선방 장면, 국토 수호 상징화

정치권·협상단, 축구 성과로 대미 메시지

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이란 축구대표팀이 적지인 미국에서 치른 월드컵에서 유럽의 강호 벨기에와 무승부를 기록하자 이란 정치인들이 흥분감에 도취된 게시물을 올려 눈길을 끌고 있다. 축구로 자국의 여론을 단단하게 결집하는 모양새다.이란은 22일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 벨기에와의 2026 북중미월드컵 조별리그 G조 2차전에서 0-0 무승부를 기록했다. 이란은 벨기에와 함께 나란히 2무로 32강 진출 희망을 이어갔다. 오는 27일 열리는 이집트와의 조별리그 최종전 결과에 따라 32강 진출 여부가 가려질 예정이다.FIFA 랭킹 10위의 강국답게 초반 주도권은 벨기에가 잡았다. 전반 9분 막심 더카위퍼르가 페널티지역 왼쪽에서 오른발 슈팅을 날린 것을 시작으로 벨기에는 전반에만 11개의 슛을 시도했다. 그러나 이란 골키퍼 알리레자 베이란반드의 육탄 방어로 이란의 골문은 쉽게 열리지 않았다.이란은 전반 25분 결정적인 장면을 만들었다. 페널티아크 오른쪽 부근에서 얻은 프리킥 상황에서 에산 하지사피가 짧게 밀어준 공을 메흐디 타레미가 잡아 페널티지역 정면에서 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 그러나 비디오판독(VAR) 결과 프리킥 직전 타레미가 오프사이드 위치에 있었던 것으로 확인돼 득점이 취소됐다.후반에도 비슷한 흐름이 이어지는 가운데 벨기에 센터백 나탄 응고이가 후반 21분 퇴장당하는 변수가 발생했다. 벨기에는 수비적으로 나오면서 뒷문을 잠갔고 이란은 막판 공세를 높였지만 끝내 서로 득점에는 실패했다. 벨기에가 슈팅 23개, 유효슈팅 7개를 날리고도 비기면서 이란은 이긴 것 같은 무승부를 완성했다.이란은 적지인 미국에서 결전을 치르느라 멕시코에서 왔다 갔다 하는 등 경기 외적으로 어려운 상황에 직면해 있다. 비자 문제에 발목 잡혀 선수단이 완전체로 미국에 들어올 수도 없다. 알리레자 자한바크시는 “우리는 많은 것을 요구하는 게 아니다. 다른 47개 팀과 같은 절차를 원할 뿐”이라며 “팀에 필요한 사람들이 함께 이동할 수 있기를 바란다”고 말했다.불합리한 대우를 받는 상황에서도 축구대표팀이 지지 않는 경기를 펼치자 이란 정치권도 반응했다. 마침 경기가 열리는 시간은 스위스 뷔르겐슈토크에선 미국과 이란이 18시간에 걸쳐 종전 조건을 놓고 치열하게 협상하던 중이었다.이란 협상단을 이끈 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 이날 X에 베이란반드가 벨기에의 결정적 슛을 막는 사진과 함께 “이것이 바로 우리가 국토를 수호하는 방식”이라고 적었다.협상에 참석한 아바스 아라그치 이란 외무장관도 분홍 책가방을 멘 어린이 천사들이 베이란반드를 돕는 사진과 함께 “축구 경기장에서부터 협상 테이블, 그리고 전장에 이르기까지 이란인으로서 우리가 내딛는 모든 발걸음은 사랑하는 우리 국민의 명예와 존엄을 수호하기 위한 더 큰 투쟁의 일환이다”라고 적었다. 어린이 천사들은 전쟁이 시작된 첫날인 지난 2월 28일 미군의 오폭으로 168명이 사망한 이란 남부 미나브 지역의 초등학교 여학생들이다. 이란 협상단은 자신들의 별칭을 ‘미나브 168’로 정해 미국에 대한 결연한 의지를 강조하고 있다.골키퍼 베이란반드의 사연도 얽힌 터라 현지인들의 반응도 남다르다. 베이란반드는 이란 중서부 로레스탄주 산골 마을의 쿠르드족 유목민 가정에서 태어나 생계를 유지하려면 막일을 해야 한다는 아버지를 피해 13세에 테헤란으로 무작정 상경했다. 테헤란에서 노숙인 생활을 하며 피자 배달, 환경미화원과 같은 고된 일을 하면서도 축구에 대한 열정을 잃지 않았고 국가대표 골키퍼의 꿈을 이뤘다.