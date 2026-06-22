‘태풍의 눈’ 카보베르데, 또 한 건 했다!…우루과이와 2-2 무승부

케빈 피나, 카보베르데 사상 첫 월드컵 득점

1차전서 스페인과 0-0 무승부…또 승점 추가

이미지 확대 카보베르데 축구대표팀의 엘리우 바렐라(오른쪽 위)가 22일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 2차전 우루과이와의 맞대결에서 동점골을 넣은 뒤 포효하고 있다. 이날 카보베르데는 우루과이와 2-2로 비겼다. 마이애미 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 카보베르데 축구대표팀의 엘리우 바렐라(오른쪽 위)가 22일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 2차전 우루과이와의 맞대결에서 동점골을 넣은 뒤 포효하고 있다. 이날 카보베르데는 우루과이와 2-2로 비겼다. 마이애미 AFP 연합뉴스

이미지 확대 카보베르데 축구대표팀 미드필더 케빈 피나가 22일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 2차전 우루과이와의 경기에서 선제골을 넣은 뒤 세리머니를 하고 있다. 이 골은 카보베르데 역사상 첫 월드컵 득점으로 기록됐다. 마이애미 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 카보베르데 축구대표팀 미드필더 케빈 피나가 22일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 2차전 우루과이와의 경기에서 선제골을 넣은 뒤 세리머니를 하고 있다. 이 골은 카보베르데 역사상 첫 월드컵 득점으로 기록됐다. 마이애미 AFP 연합뉴스

이미지 확대 우루과이 축구대표팀 선수들이 22일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 2차전 카보베르데와의 맞대결에서 2-2 무승부를 기록한 뒤 경기장을 나서고 있다. 마이애미 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 우루과이 축구대표팀 선수들이 22일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 2차전 카보베르데와의 맞대결에서 2-2 무승부를 기록한 뒤 경기장을 나서고 있다. 마이애미 AP 연합뉴스

세줄 요약 월드컵 첫 본선에 오른 카보베르데가 우루과이와 2-2로 비기며 또 한 번 이변을 썼다. 스페인전 0-0 무승부에 이어 2경기 연속 강호를 상대로 승점을 따냈고, 조별리그 2무로 H조 3위를 지켰다. 카보베르데, 우루과이와 2-2 무승부

스페인전 이어 강호 상대로 연속 승점

월드컵 첫 본선서 H조 3위 유지

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사상 처음으로 월드컵 본선에 진출한 카보베르데 축구 대표팀이 남미 강호 우루과이를 상대로 무승부를 기록했다. 앞서 조별리그 1차전에서 ‘우승 후보’ 스페인과 0-0으로 비기는 이변을 일으킨 데 이어 또다시 승점을 따냈다.카보베르데는 22일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 2차전 우루과이와의 경기에서 2-2로 비겼다.선제골은 카보베르데의 몫이었다. 전반 21분 우루과이 진영 페널티 박스 바깥에서 텔모 아르칸주(비토리아)가 로드리고 벤탄쿠르(토트넘 홋스퍼)의 반칙으로 프리킥 기회를 얻었고, 케빈 피나(크라스노다르)가 키커로 나서 골문 오른쪽 아래 구석에 깔끔하게 찔러 넣었다. 카보베르데가 사상 처음으로 월드컵 무대에서 점수를 올리는 순간이었다.그러나 우루과이의 반격도 만만치 않았다. 전반 44분 상대 골키퍼 보지냐(GD 차베스)가 선방으로 막아낸 공을 막시 아라우호(스포르팅 CP)가 헤딩으로 찔러 넣어 동점을 만들었다. 전반 추가 시간에는 아구스틴 카노비오(플루미넨세)가 아라우호의 헤더 패스를 받아 오른발로 역전골을 작렬했다.전세가 우루과이 쪽으로 기우는 듯했으나 카보베르데는 포기하지 않았다. 후반 16분 우루과이 수비진이 후방에서 백패스 실수를 범하자 카보베르데의 엘리우 바렐라(마카비)가 그대로 가로챘고, 골키퍼 페르난도 무슬레라(에스투디안테스)를 제친 뒤 오른발로 동점골을 올렸다.우루과이는 교체 투입된 니콜라스 데 라 크루즈(플라멩구)가 후반 44분 페널티 박스 바로 앞에서 프리킥을 얻어내는 등 막판 뒷심을 발휘했으나 경기 주도권을 되찾지는 못했다.우루과이는 이날 기준 FIFA 랭킹 19위로, 통산 월드컵 2회 우승(1930·1950)을 자랑하는 강팀이다. 아프리카 대륙 서쪽에 있는 카보베르데(63위)는 인구 약 52만 7000명의 섬나라로 월드컵 본선 진출 자체가 이번이 처음이다.하지만 카보베르데는 이날 점수뿐 아니라 경기 내용도 밀리지 않았다. 볼 점유율은 38%(경합 10%)로 우루과이(52%)와 큰 차이가 없었고, 유효 슈팅은 4개로 우루과이(2개)보다 많았다.지난 16일 스페인과의 조별리그 1차전에서 0-0 무승부로 대이변을 일으킨 카보베르데는 이날까지 조별리그 성적 2무(승점 2)를 기록했다. 다만 똑같이 2무를 기록한 우루과이보다 다득점에서 밀려 H조 3위에 올라 있다.