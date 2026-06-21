‘메시 아버지가 사망했다’…아르헨티나 덮친 최악의 오보

이미지 확대 아르헨티나(1위)의 리오넬 메시가 16일(현지시간) 미 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 J조 1차전 알제리(28위)와 경기 후반 31분 해트트릭을 달성한 후 세리머니하고 있다. 메시는 월드컵(WC) 통산 16골을 기록했다. 2026.06.17. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 아르헨티나(1위)의 리오넬 메시가 16일(현지시간) 미 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 J조 1차전 알제리(28위)와 경기 후반 31분 해트트릭을 달성한 후 세리머니하고 있다. 메시는 월드컵(WC) 통산 16골을 기록했다. 2026.06.17. AP 뉴시스

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아르헨티나에서 ‘축구의 신’ 리오넬 메시의 아버지가 사망했다는 ‘가짜 뉴스’가 방송을 타며 큰 논란을 불러일으켰다.영국 BBC 등 외신은 지난 20일 “아르헨티나 방송 관계자가 메시의 아버지 사망 오보로 해고됐다”고 전했다. 방송인 겸 배우인 플로렌시아 페냐는 아르헨티나 루수TV의 생방송 프로그램을 진행하면서 제작진이 전달한 메시의 아버지 사망 소식을 속보로 알렸다. 해당 뉴스는 소셜미디어(SNS)를 통해 빠르게 퍼졌으나, 메시 가족 측이 이를 부인하면서 오보로 판명됐다.루수TV는 최악의 오보 사태에 유감을 표하며 “민감한 정보를 충분한 검증 없이 방송한 것은 용납할 수 없는 일”이라고 밝혔다. 이어 “해당 프로그램 관계자 전원을 해고하기로 했으며, 진행자 페냐도 사임한다”고 했다. 페냐도 SNS를 통해 대국민 사과를 했다. 그는 “메시 가족에게 진심으로 사과드린다”며 “이번 오보에 연루된 것을 매우 부끄럽게 생각한다”고 했다.메시는 현재 16골로 미로슬라프 클로제(독일)와 월드컵 최다 득점 공동 보유자다. 그는 23일 미국 텍사스주 알링턴 댈러스 스타디움에서 열리는 북중미 월드컵 J조 오스트리아와 경기에서 월드컵 통산 최다 득점 신기록에 도전한다.