한국, 멕시코 이기면 ‘조 1위’ 간다!…체코와 남아공 1-1 무승부

A조 2차전 경기서 비겨…각각 1무 1패

체코, 전반 6분 사딜레크가 선제골 올렸으나

후반 38분 슐츠 핸드볼 파울로 PK 1실점

한국-멕시코전 승부 따라 A조 1위 결정

이미지 확대 체코 축구대표팀의 공격수 파트리크 시크(왼쪽)와 남아프리카공화국의 음베케젤리 음보카가 19일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전 경기 후 아쉬워하고 있다. 이날 경기는 1-1 무승부로 끝났다. 애틀랜타 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 체코 축구대표팀의 공격수 파트리크 시크(왼쪽)와 남아프리카공화국의 음베케젤리 음보카가 19일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전 경기 후 아쉬워하고 있다. 이날 경기는 1-1 무승부로 끝났다. 애틀랜타 로이터 연합뉴스

이미지 확대 남아프리카공화국 축구대표팀의 테보호 모코에나가 19일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전 체코와의 경기에서 동점골을 올린 뒤 세리머니를 하고 있다. 애틀랜타 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 남아프리카공화국 축구대표팀의 테보호 모코에나가 19일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전 체코와의 경기에서 동점골을 올린 뒤 세리머니를 하고 있다. 애틀랜타 로이터 연합뉴스

세줄 요약 한국과 같은 A조의 체코와 남아공이 1-1로 비기면서, 19일 한국과 멕시코의 2차전 승자가 조 1위에 오르게 됐다. 남아공은 경고 누적과 페널티킥 실점 속에서도 동점을 만들었으나 승점 1에 머물렀다. 체코와 남아공, A조 2차전 1-1 무승부

남아공, 후반 페널티킥으로 극적 동점

한국-멕시코전 승자가 조 1위 결정

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그에서 한국과 같은 A조에 속한 체코와 남아프리카공화국이 무승부를 기록했다. 이에 따라 19일(한국시간) 오전 10시 한국과 멕시코의 2차전 맞대결에서 승리하는 팀이 A조 1위에 올라서게 된다.체코와 남아공은 이날 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 A조 2차전 경기에서 1-1로 비겼다.선제골은 체코의 몫이었다. 경기 시작 6분 만에 오른쪽 측면에서 아담 흘로제크(호펜하임)가 올린 공을 페널티 박스 안쪽에서 알렉산드르 소이카(빅토리아 플젠)가 받았고, 이를 미할 사딜레크(슬라비아 프라하)가 왼발 슈팅으로 연결해 첫 득점을 올렸다.0-1로 끌려가던 남아공은 전반 33분 또 다시 ‘카드 악령’에 시달렸다. 선발 미드필더로 나선 테보호 모코에나(마멜로디 선다운스)가 무리한 태클로 경고를 받았다.이미 멕시코와의 1차전에서 옐로카드를 받았던 모코에나는 경고 2회 누적으로 오는 25일 한국과의 3차전에 나올 수 없게 됐다. 남아공으로서는 앞서 미드필더 템바 즈와네(마멜로디 선다운스)가 3경기 출장 정지 징계를 받은 것에 이은 악재다.남아공은 전반 남은 시간 동안 좀처럼 만회골을 올리지 못했다. 전반 추가 시간 타펠로 마세코(AEL 리마솔)가 우측으로 돌파한 뒤 올린 공을 오브리 모디바가 크로스(마멜로디 선다운스)로 연결했지만 상대 골키퍼에 막혔다. 이어진 마세코의 왼발 슛도 한국전에서 선제골을 기록한 라디슬라프 크레이치(울버햄프턴)의 발에 걸렸다.체코는 경기 후반까지 승리를 확신했지만 복병은 후반 38분에 있었다. 페널티 박스 안쪽에서 마세코가 강한 슈팅을 시도했으나, 체코 파벨 슐츠(올랭피크 리옹)의 손에 맞으면서 페널티킥이 선언됐다. 모코에나가 키커로 나서 오른발로 동점골을 작렬했다.이후 양 팀은 경기가 끝날 때까지 추가골을 만들어내지 못했다.남아공은 볼 점유율에서 60%-32%(경합 8%)로 앞섰고 유효슈팅 역시 4-3으로 체코보다 더 많았으나 승리로 이어지진 않았다.이 경기 이후 체코와 남아공은 각각 조별리그 1무 1패(승점 1)를 기록하게 됐다. 멕시코와의 개막전에서 0-2로 졌던 남아공이 골 득실에 앞선 체코에게 밀려 A조 최하위에 머물렀다. 1차전에서 1승씩 챙겨 둔 한국과 멕시코의 맞대결에서 승리하는 팀이 A조 1위에 오르게 된다.이번 월드컵에서는 조별리그 승점 동률 시 골득실이 아닌 승자승 원칙에 따라 순위를 결정한다. 이 기준으로도 우열이 가려지지 않으면 골득실-다득점-페어플레이 순으로 따진다.