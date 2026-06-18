‘콩고 왕자’ 조나단 난리 났다…월드컵 포르투갈전 무승부에 “오우”

콩고민주공화국 출신…조국 경기 관전

52년 만의 출전 예상 깨고 무승부 연출

이미지 확대 방송인 조나단. 조나단 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 방송인 조나단. 조나단 인스타그램

이미지 확대 조나단이 18일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 K조 1차전에서 포르투갈과 콩고민주공화국의 경기에서 1-1이 되자 소셜미디어(SNS)에 남긴 게시물. 2026.6.18 조나단 SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 조나단이 18일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 K조 1차전에서 포르투갈과 콩고민주공화국의 경기에서 1-1이 되자 소셜미디어(SNS)에 남긴 게시물. 2026.6.18 조나단 SNS 캡처

세줄 요약 콩고민주공화국 출신 방송인 조나단이 조국의 월드컵 경기를 지켜보며 실시간 반응을 남겨 화제가 됐다. 콩고민주공화국은 포르투갈과 1-1로 비기며 52년 만의 본선 복귀 뒤 첫 승점을 따냈고, 팬들도 축하를 보냈다. 조나단, 조국 경기 실시간 반응 화제

콩고민주공화국, 포르투갈과 1-1 무승부

52년 만 본선 복귀 뒤 첫 승점 획득

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콩고민주공화국 출신 방송인 조나단이 18일(한국시간) 조국의 역사적인 월드컵 경기를 지켜보며 실시간으로 반응을 남긴 것이 화제가 되고 있다.콩고민주공화국은 이날 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 K조 1차전에서 포르투갈과 접전 끝에 1-1 무승부를 기록했다. 1974 서독월드컵 당시 자이르라는 국명으로 출전했던 콩고민주공화국은 이번이 52년 만에 다시 월드컵 본선 무대를 밟았다.1974년 대회 당시에는 득점 없이 14골만 내주며 무참히 패했다. 스코틀랜드에 0-2, 유고슬라비아에 0-9, 브라질에 0-3으로 패했다. 그러나 이날 크리스티아누 호날두가 있는 포르투갈을 상대로 역사적인 첫 승점을 따내면서 축구 역사에 한 획을 긋게 됐다.이날 경기 초반만 해도 포르투갈이 수월하게 이기는 분위기였다. 포르투갈은 전반 6분 왼쪽 측면에서 페드루 네투가 정교한 크로스를 올렸고 이를 주앙 네베스가 문전 헤더로 마무리하며 상대 골망을 흔들었다. 일찌감치 승기를 잡은 만큼 추가 득점이 예상됐다.그러나 콩고민주공화국은 쉽게 물러서지 않았다. 전반 추가시간 코너킥 상황에서 아르튀르 마수아쿠가 올린 크로스를 요안 위사가 타점 높은 헤더로 연결하며 균형을 맞췄다. 월드컵에서 기록한 첫 득점이다.비기면 지는 느낌의 포르투갈은 이후 거세게 몰아붙였지만 호날두의 미미한 존재감 속에 추가점을 얻는 데 실패했다. 콩고민주공화국은 끈끈한 수비로 상대의 파상공세를 막아냈고 결국 무승부를 만들었다. 점유율은 포르투갈이 68대25(경합 7%)로 압도했고 패스 역시 804대268로 우위에 있었지만 오히려 슈팅 시도는 콩고민주공화국이 8대7로 앞섰다. 유효슈팅 역시 2대1로 앞서며 득점과 관련된 지표에서는 포르투갈보다 좋은 기록을 남겼다.콩고민주공화국은 대륙 간 플레이오프까지 치르는 치열한 경쟁 끝에 자메이카를 따돌리고 어렵게 본선에 합류했고 첫 경기부터 이변을 만들며 월드컵 출전 자격을 증명했다. 세바스티앙 데사브르 콩고민주공화국 감독은 “이번 월드컵에서 우리가 첫 골을 넣고 첫 승점을 따낸 것은 분명한 진전”이라며 “포르투갈을 상대로 우리가 가진 모든 것을 쏟아부었다. 결과에 만족한다”는 소감을 전했다.중앙아프리카에 위치한 콩고민주공화국은 수십년간 내전이 이어지고 있다는 사실 외에는 한국에 특별히 잘 알려진 나라는 아니다. 다만 ‘콩고 왕자’로 유명한 방송인 조나단이 콩고민주공화국 출신으로 한국에 정착해 살고 있다. 조나단이 조국의 역사적인 장면을 기념하자 그의 지인과 팬들 역시 축하 댓글을 남기며 콩고민주공화국의 무승부를 기념했다.콩고민주공화국이 속한 K조는 포르투갈, 콜롬비아, 우즈베키스탄이 함께 속해 있다. 포르투갈이 조 1위로 예상됐지만 시작부터 난관을 만나면서 결과가 안갯속에 빠지게 됐다. 콩고민주공화국이 깜짝 반전으로 32강 진출까지 이뤄낼지 주목된다.