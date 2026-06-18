보지냐母, 아들 2번째 경기는 직관한다… 美정부 나서 신속 비자 발급

세줄 요약 카보베르데 골키퍼 보지냐의 어머니가 미국 정부의 신속한 비자 발급 지원으로 월드컵 2차전을 현장에서 응원하게 됐다. 스페인전 뒤 아들의 눈물 사연이 알려지자 미국 정계와 국무부가 움직였고, 우루과이전 관전이 가능해졌다. 보지냐, 스페인전 무실점 선방으로 스타 부상

어머니, 비자 보증금·비용 부담에 직관 무산

미국 정부·정계 개입으로 우루과이전 동행

이미지 확대 카보베르데 축구 국가대표팀 골키퍼 보지냐의 어머니인 아나 칸디다 에보라가 16일(현지시간) 카보베르데 상비센테 섬 민델로에 있는 자택에서 인터뷰 도중 다른 가족들과 함께 사진 촬영을 위한 포즈를 취하고 있다. 2026.6.16 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 카보베르데 축구 국가대표팀 골키퍼 보지냐의 어머니인 아나 칸디다 에보라가 16일(현지시간) 카보베르데 상비센테 섬 민델로에 있는 자택에서 인터뷰 도중 다른 가족들과 함께 사진 촬영을 위한 포즈를 취하고 있다. 2026.6.16 로이터 연합뉴스

이미지 확대 15일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전에서 스페인을 상대로 0-0 무승부를 거둔 카보베르데의 골키퍼 보지냐가 경기 후 기뻐하고 있다. 2026.6.15 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 15일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전에서 스페인을 상대로 0-0 무승부를 거둔 카보베르데의 골키퍼 보지냐가 경기 후 기뻐하고 있다. 2026.6.15 로이터 연합뉴스

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‘무적함대’ 스페인을 상대로 한 골도 허락하지 않으며 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 ‘스타’로 떠오른 카보베르데의 40세 골키퍼 보지냐의 어머니가 아들의 두 번째 경기는 직관할 수 있게 됐다. 미국 정부가 신속한 비자 발급에 적극 나서면서다.AP·로이터통신 등은 보지냐가 오는 22일(한국시간) 미국 마이애미 스타디움에서 열리는 우루과이와의 조별리그 H조 2차전에서 어머니 아나 칸디다 에보라(59)와 같은 경기장에 함께하게 됐다고 전했다.앞서 지난 16일 열린 H조 1차전 스페인의 쉴 새 없는 슈팅을 온몸으로 막아낸 보지냐는 0-0으로 경기 종료를 알리는 휘슬이 울리자 그라운드에 무릎을 꿇고 눈물을 흘렸다.사상 첫 월드컵 무대에 오른 인구 52만명의 섬나라인 조국에 역사적인 ‘승점 1점’을 안겼다는 기쁨과 함께 비싼 ‘비자 보증금’ 때문에 어머니가 미국에 오지 못해 경기를 지켜볼 수 없었다는 슬픔이 뒤섞인 눈물이었다.애초 보지냐의 어머니는 아들의 월드컵 데뷔전을 현장에서 응원하고 싶었다. 그러나 막대한 비용과 복잡한 절차가 걸림돌이 됐다.미국 정부는 비자 만료 후 불법 체류를 막기 위해 카보베르데 등 일부 국가 시민이 관광 비자를 신청할 때 최대 1만 5000달러(약 2300만원)의 보증금을 예치하도록 했다.최근 미국 정부가 월드컵 티켓 소지자에겐 보증금 제도를 면제하겠다고 밝혔지만, 때늦은 결정이었다는 비판을 받기도 했다.값비싼 비행기 푯값과 미국 체류 비용 역시 감당하기 힘들었던 보지냐의 어머니는 결국 아들을 국민적 영웅으로 떠오르게 한 경기를 집에서 TV로 지켜봐야 했다.이같은 사연이 전해지자 미국 정계가 즉각 나섰다.하킴 제프리스 미국 하원 민주당 원내대표는 자신의 소셜미디어(SNS)에 “어떤 어머니도 자녀가 역사를 만드는 빛나는 순간을 놓쳐서는 안 된다”며 “마코 루비오 국무장관에게 다음 경기에 어머니가 참석할 수 있도록 모든 권한을 행사해 달라고 요청했다”고 적었다.미 국무부 관계자는 “현재 선수 가족이 비자 관련 서비스를 받을 수 있도록 적극적으로 연락을 취하고 있다”며 선수 친척들에게는 비자 보증금 면제 규정이 적용될 수 있음을 재확인했다.결국 보지냐의 어머니는 신속하게 미국 비자를 받게 돼 조만간 미국으로 건너가 관중석에서 아들의 활약을 지켜볼 예정이다.