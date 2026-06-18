차세대 골잡이 음바페도 홀란도 멀티골… 득점왕 경쟁 불붙었다

프랑스, 세네갈에 3-1 승리 견인

음바페 A매치 58골, 佛 통산 최다



노르웨이는 이라크 4-1로 꺾어

홀란 생애 첫 월드컵서 득점 본능

이미지 확대 프랑스 축구 대표팀 킬리안 음바페(왼쪽)가 17일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 세네갈전에서 선제골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다.

이스트 러더퍼드 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 프랑스 축구 대표팀 킬리안 음바페(왼쪽)가 17일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 세네갈전에서 선제골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다.

이스트 러더퍼드 AP 뉴시스

이미지 확대 17일(한국시간) 노르웨이의 엘링 홀란도 매사추세츠주 보스턴 스타디움에서 열린 이라크전에서 두 골을 터뜨렸다. 이날 프랑스는 3-1, 노르웨이는 4-1로 승리했다.

보스턴 신화 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 17일(한국시간) 노르웨이의 엘링 홀란도 매사추세츠주 보스턴 스타디움에서 열린 이라크전에서 두 골을 터뜨렸다. 이날 프랑스는 3-1, 노르웨이는 4-1로 승리했다.

보스턴 신화 연합뉴스

세줄 요약 음바페는 세네갈전에서 두 골을 넣어 프랑스의 3-1 승리를 이끌고 A매치 최다골과 월드컵 득점 기록까지 새로 썼다. 홀란도 이라크전에서 멀티골을 기록하며 노르웨이의 4-1 승리를 견인했고, 두 선수는 27일 맞대결을 앞두고 있다. 음바페, 세네갈전 멀티골로 프랑스 승리 견인

홀란, 이라크전 두 골로 노르웨이 본선 첫 승리

27일 프랑스-노르웨이 맞대결, 1위 경쟁 주목

2026-06-18 B6면

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리오넬 메시(39·아르헨티나)와 크리스티아누 호날두(41·포르투갈) 시대의 뒤를 잇는 골잡이 킬리안 음바페(28·프랑스)와 엘링 홀란(26·노르웨이)이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 첫 경기에서 나란히 두 골씩 터뜨리며 골든부트(득점왕) 경쟁에 뛰어들었다.음바페는 17일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 조별리그 I조 1차전에서 세네갈을 상대로 두 골을 터뜨리며 팀의 3-1 승리를 이끌었다. 음바페는 후반 21분 마이클 올리세(25)가 낮게 깔아준 공을 상대 골문 앞에서 곧바로 오른발 슛으로 연결하며 득점에 성공했다. 프랑스가 2-1로 앞선 후반 추가시간 6분에는 페널티 지역 밖에서 날린 중거리 슛이 그대로 세네갈 골망을 가르며 쐐기를 박았다.이날 활약으로 음바페는 통산 A매치 득점을 58골로 늘리며 올리비에 지루(40)의 57골을 넘어 프랑스 국가대표 통산 최다 골의 주인공이 됐다. 월드컵 14골로 프랑스 선수 월드컵 득점 1위에도 올랐다. 월드컵 역대 득점 순위는 16골의 메시와 미로슬라프 클로제(48·독일), 15골의 호나우두(50·브라질)의 뒤를 잇는다.음바페는 “조국을 위해 새 역사를 쓰게 돼서 정말 기쁘고 행복하다”면서도 “기록 경신은 항상 원했던 일이지만 기록에 대해 깊이 생각하는 것은 은퇴 이후로 미루겠다”고 말해 개인 기록보다 팀이 우선임을 강조했다.이날 월드컵 데뷔전을 치른 홀란도 득점포를 가동했다. 노르웨이는 미국 매사추세츠주 보스턴 스타디움에서 열린 월드컵 조별리그 I조 1차전에서 이라크를 4-1로 꺾었다. 홀란이 전반에 홀로 두 골을 넣으며 승리를 이끌었다.노르웨이는 홀란이 태어나기 전인 1998년 프랑스 대회 이후 처음 월드컵 본선에 진출했다. 잉글랜드 프리미어리그에서 세 차례나 득점왕을 차지하고 월드컵 예선에서 8경기 16골로 유럽 예선 득점왕에 오른 홀란은 생애 첫 월드컵에서도 멀티 골로 득점 본능을 뽐냈다. 노르웨이는 프랑스를 골 득실에서 앞서며 I조 1위에 올랐다.프랑스와 노르웨이는 오는 27일 맞붙는다. 두 골잡이의 자존심 대결이자 I조 1위 결정전이 될 세기의 대결에 축구팬들의 관심이 쏠린다.