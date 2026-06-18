해트트릭 원맨쇼… 명불허전 GOAT!

39세 메시 A매치 200경기 출전한 날… 아르헨, 알제리에 3-0 완승

이미지 확대 리오넬 메시가 17일(한국시간) 미국 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 J조 조별리그 1차전 알제리와의 경기에서 골을 넣은 뒤 세리머니를 하고 있다. 메시는 전반 17분, 후반 15분, 후반 31분 연속골을 터뜨리며 역대 월드컵 최고령 해트트릭 기록을 세웠다. 아르헨티나는 메시의 해트트릭을 앞세워 알제리를 3-0으로 이겼다.

캔자스시티 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 리오넬 메시가 17일(한국시간) 미국 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 J조 조별리그 1차전 알제리와의 경기에서 골을 넣은 뒤 세리머니를 하고 있다. 메시는 전반 17분, 후반 15분, 후반 31분 연속골을 터뜨리며 역대 월드컵 최고령 해트트릭 기록을 세웠다. 아르헨티나는 메시의 해트트릭을 앞세워 알제리를 3-0으로 이겼다.

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세줄 요약 메시가 2026 북중미월드컵 조별리그 첫 경기에서 해트트릭을 작성하며 아르헨티나의 3-0 완승을 이끌었다. 월드컵 27경기 16골로 클로제와 최다 득점 타이를 이루고, 24개 공격 포인트로 펠레 기록도 넘어섰다. 메시, 월드컵 첫 해트트릭으로 아르헨티나 완승 견인

월드컵 27경기 16골, 클로제와 최다 득점 타이

24개 공격 포인트로 펠레 기록까지 경신

2026-06-18 B6면

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축구의 신에게 ‘에이징 커브’ 따윈 없다.리오넬 메시(아르헨티나)는 17일(한국시간) 미국 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 J조 1차전에서 3골을 몰아넣었다. 후반 35분 교체될 때까지 80분간 6차례 슛을 했고 4차례 유효 슈팅에 3골을 뽑아냈다. 이날 경기 포함 A매치 200경기에서 120골이다. 메시의 원맨쇼를 앞세운 아르헨티나는 아프리카의 복병 알제리를 3-0으로 완파하고 월드컵 2연속 우승을 향해 순항했다.메시는 전반 5분 득점이 오프사이드 판정으로 취소됐지만 전반 17분 왼발 중거리 슛으로 선제 결승 골을 넣었다. 후반 15분에는 골키퍼 맞고 나온 공을 향해 재빨리 달려들어 오른발로 밀어 넣었다. 후반 31분에는 왼발 슈팅으로 골문 구석을 정확하게 찔러 넣으며 대회 1호 해트트릭을 완성했다. 메시의 첫 월드컵 해트트릭이기도 하다.메시는 이로써 월드컵 득점 관련 기록을 새로 썼다. 먼저 월드컵 27경기 16득점으로 미로슬라프 클로제(독일)와 함께 통산 최다 득점 타이를 이뤘다. 앞으로 한 골만 더 넣으면 역대 최다 득점 주인공이 된다.메시는 2006 독일월드컵(1골)을 시작으로 2010 남아프리카공화국월드컵(0골), 2014 브라질월드컵(4골), 2018 러시아월드컵(1골), 2022 카타르월드컵(7골)에 이어 이번 대회까지 모두 참가해 5개 월드컵에서 골을 넣었다. 크리스티아누 호날두(포르투갈)에 이어 역대 두 번째 월드컵 5개 대회 득점 기록도 세웠다.공격 포인트로는 브라질 축구 영웅 펠레를 뛰어넘었다. 메시는 이날 3골을 더해 24개 공격 포인트(16득점-8도움)를 쌓으며 펠레의 역대 월드컵 최다 공격 포인트(21개·12득점-9도움) 기록을 갈아치웠다. 기존에 호날두가 2018년 러시아 대회 때 세운 역대 월드컵 최고령 해트트릭(33세 130일) 기록 역시 메시(38세 357일) 차지가 됐다.메시는 경기 후 인터뷰에서 “가족과 동료들, 늘 곁을 지켜준 사람들과 이 순간을 즐길 수 있다는 건 정말 아름다운 일”이라면서 “아르헨티나는 매우 단합돼 있고 강한 팀이다. 어려운 경기에서 이길 수 있어 다행이었고, 첫 경기에서 승리로 출발하는 것은 중요하다”고 강조했다. 이어 “클로제와 같은 자리에 있게 돼서 영광이며 그것은 단지 통계일 뿐 나를 지탱해 준 동료와 대표팀 스태프에게 고맙다”고 말했다.