“라스트 댄스를 4년째” 메시, ‘최고령 헤트트릭’…진기록 쏟아냈다

조별예선 첫 경기에서 헤트트릭

역대 최다골 동률…최다 공격포인트 기록

A매치 200번째 경기서 통산 11회 헤트트릭

이미지 확대 리오넬 메시가 16일(현지시간) 미국 캔자스시티 애로우헤드 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 J조 조별리그 1차전 알제리와의 경기에서 골을 성공한 뒤 세리머리를 하고 있다. 메시는 전반 17분, 후반 15분, 후반 31분 연속 골을 터뜨려 월드컵 본선 역대 최다 골 기록에서 독일의 클로제(16골)와 동률을 이뤘다. 2026.6.16 캔자스시티 신화 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 리오넬 메시가 16일(현지시간) 미국 캔자스시티 애로우헤드 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 J조 조별리그 1차전 알제리와의 경기에서 골을 성공한 뒤 세리머리를 하고 있다. 메시는 전반 17분, 후반 15분, 후반 31분 연속 골을 터뜨려 월드컵 본선 역대 최다 골 기록에서 독일의 클로제(16골)와 동률을 이뤘다. 2026.6.16 캔자스시티 신화 연합뉴스

이미지 확대 리오넬 메시가 16일(현지시간) 미국 캔자스시티 애로우헤드 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 J조 조별리그 1차전 알제리와의 경기에서 골을 성공한 뒤 세리머리를 하고 있다. 메시는 전반 17분, 후반 15분, 후반 31분 연속 골을 터뜨려 월드컵 본선 역대 최다 골 기록에서 독일의 클로제(16골)와 동률을 이뤘다. 2026.6.16 캔자스시티 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 리오넬 메시가 16일(현지시간) 미국 캔자스시티 애로우헤드 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 J조 조별리그 1차전 알제리와의 경기에서 골을 성공한 뒤 세리머리를 하고 있다. 메시는 전반 17분, 후반 15분, 후반 31분 연속 골을 터뜨려 월드컵 본선 역대 최다 골 기록에서 독일의 클로제(16골)와 동률을 이뤘다. 2026.6.16 캔자스시티 로이터 연합뉴스

세줄 요약 메시가 2026 북중미 월드컵 첫 경기 알제리전에서 해트트릭을 터뜨리며 통산 16골로 월드컵 역대 최다골 타이 기록을 세웠다. 38세 357일의 나이로 최고령 해트트릭도 작성했고, A매치 최다 공격포인트와 최다 헤트트릭 기록까지 갈아치웠다. 월드컵 첫 경기 해트트릭, 통산 16골 타이

최고령 해트트릭, 최다 공격포인트 경신

A매치·월드컵 출전 기록도 역사적 이정표

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‘축구의 신’ 메시가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 첫 경기에서 헤트트릭을 성공하며 ‘월드컵 역대 최다골’ 경신을 눈앞에 뒀다. 지난 2022 카타르 대회가 ‘라스트 댄스’가 될 것이라던 전망을 깨고 4년 뒤 대회에서 주장 완장을 찬 메시는 이번 경기로 숱한 진기록을 쏟아냈다.메시는 16일(현지시간) 미국 캔자스시티 애로우헤드 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 J조 조별리그 1차전 알제리와의 경기에서 전반 17분, 후반 15분, 후반 31분 연속 골을 터뜨렸다.이로써 메시는 월드컵 통산 16골을 기록, 미로슬라프 클로제(독일)가 갖고 있던 역대 월드컵 통산 개인 최다 골과 동률을 이뤘다. 이날 경기가 첫 경기인 만큼, 메시는 이번 대회에서 골을 넣을 때마다 역대 최다 골 기록을 새로 쓰게 됐다.골과 도움을 포함한 ‘역대 최다 공격포인트’ 기록도 메시가 갖게 됐다. 종전 역대 최다 공격포인트는 ‘축구 황제’ 펠레(22개)가 갖고 있었는데, 이날 경기로 메시(24)가 역전했다.또한 이날로 38세 357일이 된 메시는 월드컵 최고령 헤트트릭 기록까지 거머쥐었다. 종전 기록은 2018 러시아 대회 조별리그 B조 1차전에서 스페인을 상대로 헤트트릭을 한 크리스티아누 호날두(당시 33세·포르투갈)에게 있었다.월드컵을 포함한 전체 A매치로 넓혀보면 메시는 이날 경기로 A매치 통산 11회 헤트트릭을 기록했다. 종전 호날두와 동률(10회)이었으나 메시가 한발 앞서게 됐다.이날 경기 출전 자체만으로도 메시는 축구 역사에 중요한 이정표를 남겼다. 이날 경기는 메시의 27번째 월드컵 본선 경기로, 메시는 이 분야 역대 1위다. 또 메시가 이날 세운 A매치 200경기 출전 기록은 호날두(226경기)와 쿠웨이트의 바데르 알 무타와(202경기)에 이어 축구 역사상 세 번째다.또 이번 대회는 메시의 6번째 월드컵 무대인데, 이는 호날두와 기예르모 오초아(멕시코)와 동일한 기록이다.첫 경기를 치른 메시는 이번 대회에서 각종 진기록을 새로 쓸 전망이다. 메시는 현재 월드컵 본선에서 8개의 도움을 기록 중인데, 이는 디에고 마라도나, 펠레와 함께 역대 최다 기록이다. 이후 경기에서 단 1개 도움만 추가해도 메시는 단독 선두로 뛰어오른다.아르헨티나가 조별예선을 거쳐 토너먼트에서 더 높은 단계로 올라갈수록 메시의 월드컵 역대 최다골, 최다 공격 포인트, 최다 경기 출전 등의 기록도 경신된다.