‘대충격’ 무승부 스페인, 비긴 게 끝이 아니다…카보베르데전 이후 FIFA 랭킹도 하락

우승후보 스페인 무득점…대회 최대 이변

상대 수비 못 뚫고 골키퍼에 번번이 막혀

카보베르데 감독 “대등할 자격 충분하다”

이미지 확대 카보베르데 축구 대표팀 골키퍼 보지냐가 16일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전 스페인과의 경기에서 스페인의 공격을 막아내고 있다. 2026.6.15 애틀랜타 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 카보베르데 축구 대표팀 골키퍼 보지냐가 16일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전 스페인과의 경기에서 스페인의 공격을 막아내고 있다. 2026.6.15 애틀랜타 AFP 연합뉴스

이미지 확대 16일(한국시간) 스페인과카보베르데의 경기가 끝난 후 반영된 FIFA 랭킹. 스페인이 3위로 떨어졌다. FIFA 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 16일(한국시간) 스페인과카보베르데의 경기가 끝난 후 반영된 FIFA 랭킹. 스페인이 3위로 떨어졌다. FIFA 홈페이지 캡처

이미지 확대 카보베르데 국민들이 16일(한국시간) 상비센테섬 민델로의 한 광장에서 2026 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전 스페인과의 경기를 함께 지켜보며 열광하고 있다. 2026.6.15 민델로 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 카보베르데 국민들이 16일(한국시간) 상비센테섬 민델로의 한 광장에서 2026 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전 스페인과의 경기를 함께 지켜보며 열광하고 있다. 2026.6.15 민델로 AP 연합뉴스

세줄 요약 월드컵 첫 출전한 카보베르데가 강호 스페인을 0-0으로 묶으며 대이변을 일으켰다. 스페인은 점유율과 슈팅에서 앞섰지만 골키퍼 보지냐의 선방과 촘촘한 수비에 막혀 FIFA 랭킹도 2위에서 3위로 내려갔다. 카보베르데, 월드컵 첫 출전서 스페인과 무승부

스페인, 점유율·슈팅 우세에도 득점 실패

FIFA 랭킹 변동, 스페인 3위·카보베르데 64위

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월드컵에 처음 출전한 카보베르데와 충격의 무승부를 당한 스페인이 국제축구연맹(FIFA) 랭킹도 2위에서 3위로 하락했다. 카보베르데는 단숨에 3계단을 뛰어올라 64위가 됐다.스페인은 16일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전에서 카보베르데의 골문을 끝내 열지 못하고 0-0으로 비겼다. 이번 월드컵 유력한 우승 후보로꼽히는 스페인이었기에 그야말로 충격의 무승부였다.스페인이 기량에서 앞서는 것을 아는 카보베르데는 단단한 수비벽을 세우며 봉쇄 작전에 나섰다. FIFA에 따르면 스페인은 점유율 65대25(경합 10%)로 앞섰고 슈팅 시도도 27대6, 유효슈팅 7대1 등 경기 내용에서 월등히 앞섰지만 카보베르데의 골문 앞에서 번번이 좌절했다.특히 40세에 월드컵에 데뷔해 여러 차례 슈퍼세이브를 선보인 카보베르데의 골키퍼 보지냐의 선방쇼에 속절없이 당했다. 전반 막판 스페인이 파상공세를 펼쳤지만 신들린 선방이 이어지며 균형을 지켜냈다.후반전에도 스페인은 하이드레이션 브레이크 이후 스페인의 신성 라민 야말을 투입했지만 야말의 날카로운 패스와 공간 침투에도 득점에 실패했다. 축구의 신이 와도 못 넣을 것 같은 카보베르데의 수비 조직력이 돋보였다. 카보베르데는 슈팅 기회조차 제대로 잡지 못했지만 수비에 집중한 결과 기적을 만들어냈다. 인구 52만명의 작은 섬나라가 월드컵 첫 출전에서 전 세계를 깜짝 놀라게 한 것이다.FIFA는 지난 4월부터 A매치 결과를 실시간으로 반영해 순위에 반영한다. 이에 따라 기존에 2위였던 스페인은 순위가 한참 아래인 카보베르데와 무승부를 기록해 18.68점이 깎였고 프랑스에 밀려 3위가 됐다. 반면 카보베르데는 똑같은 18.68점을 얻어 67위에서 64위가 됐다.지난 카타르 대회 조별리그에서 사우디아라비아가 아르헨티나를 꺾은 것이 대회 최대 이변으로 꼽혔다면 이날 무승부는 이번 대회 최대 이변으로 꼽힌다. 앞서 퀴라소가 독일에 1-7로 패한 것처럼 득점이라도 하면 의미가 있을 경기로 예상됐지만 완전 다른 결과가 만들어졌기 때문이다.카보베르데 축구 역사에 길이 남을 명장면에 카보베르데는 그야말로 축제의 도가니가 됐다. 무승부의 1등 공신이었던 수문장 보지냐는 경기 후 기자회견에서 “나 자신뿐만 아니라 모든 선수들, 그리고 모든 카보베르데 국민이 무척 자랑스럽고 행복한 심정일 것”이라며 “우리는 이 자리에 오기 위해 정말 열심히 노력했다”고 벅찬 소감을 전했다. 이어 “고향 어머니 집에서 큰 잔치가 열릴 것”이라며 “어머니가 현장에 오시지 못해 슬퍼하셨지만 이 영광을 카보베르데의 모든 국민에게 바친다”고 덧붙였다.페드루 브리투 카보베르데 감독도 “우리는 항상 전 세계가 우리나라와 우리 팀을 보게 되기를 바랐다”며 “이날 우리는 탄탄한 조직력과 굴하지 않는 용기를 보여줬다. 끊임없이 어려움을 극복해내는 ‘회복력’이야말로 카보베르데의 참모습임을 증명해냈다”고 감격스러워했다.FIFA가 이번 월드컵의 출전 국가를 48개국으로 늘리면서 실력이 낮은 팀들의 수준 이하 경기가 속출할 것이란 우려가 나왔다. 그러나 막상 뚜껑을 열어보니 카보베르데가 스페인과 무승부를 기록하고 아이티가 스웨덴을 상대로 진땀을 빼게 하는가 하면 퀴라소는 독일의 골문을 열어젖히는 등 축구 약체 국가들이 만들어내는 이변이 쏟아지고 있다.브리투 감독은 “우리처럼 소위 ‘약체’로 불리는 팀들의 노력에 더 많은 찬사를 보내야 한다고 생각한다”며 “이제는 작은 국가의 대표팀들도 강팀과 대등하게 맞설 자격이 충분하다”고 강조했다.