“이날 위해 15년째”…40세 골키퍼, 스페인 27개 슈팅 다 막아냈다

경기 후 감격의 눈물…카보베르데 골키퍼 보지냐

2012년 국가대표 데뷔 후 출전한 A매치만 88번

FIFA 선정 공식 ‘플레이어 오브 더 매치’(POTM)

이미지 확대 16일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전에서 스페인의 슈팅을 모두 쳐내 승점을 지켜낸 카보베르데의 노장 골키퍼 보지냐(GD 샤베스)가 경기 후 엄지를 들어올리며 기뻐하고 있다. 애틀랜타 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 16일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전에서 스페인의 슈팅을 모두 쳐내 승점을 지켜낸 카보베르데의 노장 골키퍼 보지냐(GD 샤베스)가 경기 후 엄지를 들어올리며 기뻐하고 있다. 애틀랜타 로이터 연합뉴스

세줄 요약 카보베르데가 월드컵 조별리그에서 FIFA 랭킹 2위 스페인과 비기며 이변을 만들었다. 40세 골키퍼 보지냐는 유효슈팅 7개를 포함한 27개 슈팅을 막아내고 POTM에 선정됐다. 카보베르데, 스페인과 0-0 무승부 이변

40세 골키퍼 보지냐, 27개 슈팅 선방

경기 후 눈물, FIFA POTM 선정

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우승 후보 1순위로 꼽히는 스페인과의 경기에서 눈부신 선방쇼로 무승부를 만들어낸 카보베르데의 ‘40세’ 노장 골키퍼 보지냐(GD 샤베스)가 경기 후 기쁨의 눈물을 쏟아냈다.FIFA 랭킹 67위 카보베르데는 16일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전에서 FIFA 랭킹 2위 스페인에 무승부를 거뒀다.해외 매체들은 ‘기적’, ‘영웅’, ‘이변’이라는 표현을 쓰며 ‘무적 함대’ 스페인을 상대로 클린시트를 기록한 카보베르데에 박수를 보냈다.이날 경기에서 스페인은 페널티 박스 안팎에서 패스 804개, 크로스 40개, 슈팅 27개를 쏟아부으며 맹폭을 가했다. 하지만 카보베르데는 수비진의 육탄 방어와 보지냐의 선방으로 버텼다. 특히 베테랑 수문장 보지냐는 나이가 무색하게 90분 내내 끈질긴 집중력을 발휘하며 스페인의 포격을 온몸으로 튕겨냈다.그는 경기 후 “나 자신뿐만 아니라 모든 선수들, 그리고 모든 카보베르데 국민이 무척 자랑스럽고 행복한 심정일 것”이라며 “우리는 이 자리에 오기 위해 정말 열심히 노력했다”고 벅찬 소감을 전했다.불혹의 나이에 생애 첫 월드컵 무대를 밟은 보지냐는 2012년 국가대표 데뷔 이래 총 88번의 A매치에 출전하며 카보베르데 역대 최다 출장 2위에 올라 있다.스페인의 유효 슈팅 7개를 막아낸 활약을 인정받은 보지냐는 경기 후 FIFA가 선정한 공식 ‘플레이어 오브 더 매치’(POTM)에 이름을 올렸다. 25살에 프로생활을 시작한 그는 “그만둘까 생각도 했지만 이 꿈 때문에 계속했다”며 “내가 최우수 선수로 선정됐지만, 동료들이 없었다면 불가능했다. 나는 앞으로도 카보베르데를 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.카보베르데 대표팀의 페드루 브리투 감독은 보지냐를 향해 “오늘 단연코 경기장 내 최고의 선수였다”고 치켜세우며 “오랜 기간 대표팀에서 함께한 베테랑 골키퍼에게 감사할 따름”이라고 말했다.