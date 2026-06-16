카보베르데 ‘대이변’에 6억 베팅→70억 ‘대박’ 터졌다

‘폴리마켓’에서 “스페인 못 이긴다”에 베팅

확률 9%가 현실화…100억원 잃은 사람도

이미지 확대 아프리카 섬나라 카보베르데의 축구 대표팀 선수들이 16일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전에서 스페인과 무승부를 기록한 뒤 환호하고 있다. 애틀랜타 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 아프리카 섬나라 카보베르데의 축구 대표팀 선수들이 16일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전에서 스페인과 무승부를 기록한 뒤 환호하고 있다. 애틀랜타 AP 연합뉴스

이미지 확대 암호화폐에 기반한 세계 최대 예측시장 플랫폼인 ‘폴리마켓’은 15일(현지시간) 북중미 월드컵 조별리그 H조 1차전 스페인 대 카보베르데 경기가 끝난 뒤 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 “한 이용자가 스페인이 승리하지 못할 확률에 42만 7952달러(약 6억 4700만원)를 베팅해 470만 달러(71억원) 이상의 당첨금을 거머쥐었다”고 밝혔다. 자료 : 폴리마켓 엑스 닫기 이미지 확대 보기 암호화폐에 기반한 세계 최대 예측시장 플랫폼인 ‘폴리마켓’은 15일(현지시간) 북중미 월드컵 조별리그 H조 1차전 스페인 대 카보베르데 경기가 끝난 뒤 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 “한 이용자가 스페인이 승리하지 못할 확률에 42만 7952달러(약 6억 4700만원)를 베팅해 470만 달러(71억원) 이상의 당첨금을 거머쥐었다”고 밝혔다. 자료 : 폴리마켓 엑스

세줄 요약 인구 50만명의 카보베르데가 월드컵 조별리그에서 강호 스페인과 0대0으로 비기며 대이변을 일으켰다. 이 결과를 보고 스페인이 이기지 못할 것에 6억4700만원을 건 이용자는 71억원 넘는 당첨금을 챙겼고, 반대로 승리를 믿은 다른 이용자는 15억원을 잃었다. 카보베르데, 스페인과 0대0 무승부로 대이변

스페인 패배 예상 베팅, 6억이 71억으로 확대

월드컵 첫 출전국 카보베르데, 역사적 성과

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 인구 약 50만명의 카보베르데(피파랭킹 67위)가 강력한 우승 후보인 ‘무적함대’ 스페인(2위)와 득점 없이 비기는 ‘대이변’이 벌어진 가운데, 스페인이 카보베르데를 이기지 못한다는 데에 6억원을 베팅해 10배 이상을 거머쥔 사연이 화제다.15일(현지시간) 야후 파이낸스 등에 따르면 암호화폐에 기반한 세계 최대 예측시장 플랫폼인 ‘폴리마켓’은 이날 월드컵 조별리그 H조 1차전 스페인 대 카보베르데 경기가 끝난 뒤 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 “한 이용자가 스페인이 승리하지 못할 확률에 42만 7952달러(약 6억 4700만원)를 베팅해 470만 달러(약 71억원) 이상의 당첨금을 거머쥐었다”고 밝혔다.폴리마켓은 이용자들이 각종 이벤트의 결과에 대해 ‘예’ 또는 ‘아니오’에 돈을 걸어 베팅하는 방식으로 운영된다. 스페인 대 카보베르대 경기를 앞두고 “스페인이 이긴다”는 주제에 대해서도 ‘예’ 또는 ‘아니오’를 선택할 수 있었는데, 플랫폼 측은 ‘아니오’가 현실화될 확률을 9%로 제시했다.해당 이용자가 거머쥔 당첨금은 이번 월드컵에서 현재까지 치러진 경기에 대해 폴리마켓이 진행한 베팅 중 가장 높은 액수라고 야후 파이낸스는 설명했다.반면 스페인이 이길 확률에 베팅해 거액을 잃은 이용자도 있었다. 한 이용자는 “스페인이 이긴다” 항목에서 ‘예’에 약 100만 달러(약 15억원)를 베팅했다가 잃었다.한편 카보베르데는 요르단, 우즈베키스탄, 퀴라소와 더불어 이번 대회에 출전한 48개국 중 월드컵 본선 무대를 처음으로 밟은 나라다.아프리카 예선에서 카메룬, 앙골라, 리비아 등이 포함된 조를 1위로 통과하며 주목받은 카보베르데는 라민 야말, 쿠쿠레야, 로드리, 페드리, 페란 토레스 등이 총출동한 스페인의 파상공세를 버텨내며 0대0 무승부를 거뒀다.세계 축구계에서는 이번 경기를 월드컵 역사상 최대 이변 중 하나로 꼽고 있다. 경기 결과뿐 아니라 내용을 살펴봐도 전례 없는 경기였다는 평가가 나온다.축구 통계 전문 업체 ‘옵타’는 이번 경기에 대해 “스페인이 74%에 달하는 점유율을 차지했지만, 카보베르데는 단 한 번의 파울만을 기록했다”면서 “이는 1966년 이후 월드컵 전 경기를 통틀어 가장 적은 횟수”라고 분석했다.