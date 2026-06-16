월드컵 심판 ‘극우 손동작’ 논란에…FIFA “일부러 그랬다는 증거 없다”

경기 전 심판 소개 때 ‘백인 우월주의’ 의심 손동작

FIFA “의도적으로 그랬다는 증거 찾지 못했다”

본인도 “습관성 경련…그런 행동 한 줄도 몰랐다”

이미지 확대 15일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별예선 E조 독일과 퀴라소의 경기에 보조 VAR 심판을 맡은 호주 A리그 심판 숀 에반스가 경기 시작 전 심판진을 소개하는 과정에서 ‘OK’ 손동작을 거꾸로 취한 모습이 카메라에 포착됐다. 소셜미디어 캡처 닫기 이미지 확대 보기 15일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별예선 E조 독일과 퀴라소의 경기에 보조 VAR 심판을 맡은 호주 A리그 심판 숀 에반스가 경기 시작 전 심판진을 소개하는 과정에서 ‘OK’ 손동작을 거꾸로 취한 모습이 카메라에 포착됐다. 소셜미디어 캡처

세줄 요약 FIFA가 2026 북중미월드컵 경기에서 제기된 VAR 심판 숀 에번스의 ‘극우 손동작’ 논란을 조사한 뒤, 인종차별적 의도를 입증할 증거가 없다고 결론냈다. 에번스는 해당 동작이 습관성 경련이었다고 해명했다. FIFA, VAR 심판 손동작 논란 조사 결과 발표

의도적 인종차별 증거 없음, 징계 사유 부인

에번스, 습관성 경련·무의식적 행동 해명

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국제축구연맹(FIFA)이 2026 북중미월드컵 경기에서 한 비디오 판독(VAR) 심판이 인종차별적인 손동작을 취했다는 의혹 제기에 대해 “규정을 위반했다는 증거를 찾지 못했다”고 일축했다.FIFA 징계위원회는 16일(한국시간) 성명을 통해 “VAR 심판인 숀 에번스 관련 사안을 검토한 결과, 그가 인종차별적인 손동작을 의도적으로 취했다는 증거를 찾지 못했다”고 발표했다.에번스 심판은 전날 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 독일과 퀴라소의 조별리그 E조 1차전 킥오프에 앞서 VAR 심판을 소개하는 과정에서 오른손으로 거꾸로 된 ‘OK’ 표시를 했다.AP통신에 따르면 ‘OK’ 손동작을 거꾸로 뒤집어 허리 아래에서 취하면 극우 성향 온라인 커뮤니티 등에서 ‘백인 우월주의’를 나타내는 은어가 된다. 엄지와 검지로 만든 원은 ‘파워’(power)를, 펼친 나머지 세 손가락은 ‘화이트’(white)의 ‘W’를 뜻한다는 것이다.특히 2019년 3월 뉴질랜드 이슬람 사원에서 51명을 살해한 총기 난사범 브렌튼 해리슨 태런트(35)가 첫 재판이 열리는 법정에 출석하면서 이 손동작을 취한 것으로 알려졌다.이러한 논란에 대해 에번스 심판은 즉각 해명에 나섰다.그는 FIFA를 통해 내놓은 소명서에서 “(해당 손동작이) 어떠한 메시지나 신념을 전달하기 위한 의도적인 행동은 결코 아니다”라고 밝혔다. 이어 “해당 움직임은 무의식적이고 비자발적인 ‘습관성 경련’이었다”며 “당시에는 내가 그런 행동을 했다는 사실조차 인지하지 못했다”고 덧붙였다.에번스 심판은 그러면서 “경기 후반 영상을 보면 내가 손가락 사이에 펜을 쥔 채 이 손동작을 여러 차례 반복하는 모습을 볼 수 있다”고 설명했다.