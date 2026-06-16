카보베르데 보지냐, 월드컵 스타 등극… 스페인 막아내더니 SNS 팔로워 5만→380만 ‘폭증’

세줄 요약 카보베르데가 첫 월드컵 경기에서 우승 후보 스페인과 0-0으로 비겼다. 1986년생 골키퍼 보지냐는 90분 내내 선방을 이어가며 팀의 역사적 승점 1점을 지켰다. 경기 뒤 그는 눈물을 흘렸고, 인스타그램 팔로워는 몇 시간 만에 380만명을 넘었다. 카보베르데, 첫 월드컵서 스페인과 무승부

보지냐, 90분 선방으로 무실점 견인

팔로워 5만→380만 폭증, 월드컵 스타 등극

이미지 확대 15일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전 스페인과의 경기에서 카보베르데의 골키퍼 보지냐가 활약하고 있다. 2026.6.15 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 15일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전 스페인과의 경기에서 카보베르데의 골키퍼 보지냐가 활약하고 있다. 2026.6.15 EPA 연합뉴스

이미지 확대 15일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전에서 스페인을 상대로 0-0 무승부를 거둔 카보베르데의 골키퍼 보지냐가 경기 후 기뻐하고 있다. 2026.6.15 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 15일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전에서 스페인을 상대로 0-0 무승부를 거둔 카보베르데의 골키퍼 보지냐가 경기 후 기뻐하고 있다. 2026.6.15 로이터 연합뉴스

이미지 확대 15일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전에서 카보베르데의 골키퍼 보지냐가 스페인 선수들과 몸싸움을 벌이며 공을 막아내고 있다. 2026.6.15 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 15일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전에서 카보베르데의 골키퍼 보지냐가 스페인 선수들과 몸싸움을 벌이며 공을 막아내고 있다. 2026.6.15 AFP 연합뉴스

이미지 확대 15일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전에서 스페인의 슈팅을 막아낸 카보베르데의 골키퍼 보지냐가 그라운드에 쓰러져 있다. 2026.6.15 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 15일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전에서 스페인의 슈팅을 막아낸 카보베르데의 골키퍼 보지냐가 그라운드에 쓰러져 있다. 2026.6.15 AP 연합뉴스

이미지 확대 15일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전에서 카보베르데의 골키퍼 보지냐가 스페인의 슈팅을 막아내고 있다. 2026.6.15 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 15일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전에서 카보베르데의 골키퍼 보지냐가 스페인의 슈팅을 막아내고 있다. 2026.6.15 AP 연합뉴스

이미지 확대 15일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전에서 스페인을 상대로 0-0 무승부를 거둔 카보베르데의 골키퍼 보지냐가 경기 후 자국 국기를 들고 기뻐하고 있다. 2026.6.15 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 15일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전에서 스페인을 상대로 0-0 무승부를 거둔 카보베르데의 골키퍼 보지냐가 경기 후 자국 국기를 들고 기뻐하고 있다. 2026.6.15 AFP 연합뉴스

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사상 첫 월드컵 무대에 오른 인구 52만명의 섬나라 카보베르데가 ‘무적함대’ 스페인을 상대로 한 골도 허락하지 않는 이변을 일으킨 가운데 이날 경기 주역인 ‘불혹 수문장’ 보지냐가 월드컵 스타로 떠올랐다.카보베르데는 15일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 H조 1차전에서 우승 후보로 꼽히는 스페인에 0-0으로 비겼다.스페인은 이날 27개의 슈팅을 쉴 새 없이 퍼부었으나, 유기적으로 움직인 카보베르데의 수비에 막혀 득점에는 끝내 실패했다.첫 월드컵 무대에서 역사적인 ‘승점 1점’을 따낸 데는 무엇보다 ‘최후의 방패’ 보지냐의 활약이 빛났다.1986년생인 보지냐는 90분 내내 끈질긴 집중력을 발휘하며 스페인의 포격을 온몸으로 막아냈다.전반 39분 골문 앞 혼전 상황에서 오야르사발의 헤더 슛을 몸을 날려 쳐냈고, 전반 45분 땅볼 크로스에 이은 페란 토레스의 슛도 안정적으로 막았다. 전반 추가시간 코너킥 상황에서 라포르테의 헤더 슛 역시 막아냈다.경기 종료 휘슬이 울리자 보지냐는 그라운드에 무릎을 꿇고 뜨거운 눈물을 쏟아내 감동을 더했다.보지냐는 2012년 국가대표 데뷔 이래 총 88번의 A매치에 출전했다. 카보베르데 역대 최다 출장 2위 기록을 보유한 자국의 ‘축구 영웅’이다.이날 스페인과의 경기 직후 전 세계 축구 팬들의 이목이 보지냐에게 쏠리면서 경기 직전 5만명에 불과했던 그의 인스타그램 팔로워 수는 불과 몇 시간 만에 380만명을 돌파했다. 지금도 시간당 수십만명씩 팔로워가 늘어나는 중이다.그는 인스타그램 스토리에 직접 팔로워 190만명이 된 순간을 올리면서 쏟아지는 응원과 관심에 기뻐하기도 했다.보지냐는 경기 후 기자회견에서 “나 자신뿐만 아니라 모든 선수들, 그리고 모든 카보베르데 국민이 무척 자랑스럽고 행복한 심정일 것”이라며 “우리는 이 자리에 오기 위해 정말 열심히 노력했다”고 소감을 밝혔다.이어 “고향 어머니 집에서 큰 잔치가 열릴 것”이라며 “어머니가 현장에 오시지 못해 슬퍼하셨지만, 이 영광을 카보베르데의 모든 국민에게 바친다”고 덧붙였다.카보베르데 대표팀의 페드루 브리투 감독은 보지냐를 향해 “오늘 단연코 경기장 내 최고의 선수였다”고 치켜세우며 “오랜 기간 대표팀에서 함께한 베테랑 골키퍼에게 감사할 따름”이라고 말했다.