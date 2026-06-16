섬나라의 기적…‘무적함대’ 스페인과 비긴 인구 52만 카보베르데

세줄 요약 카보베르데가 2026 북중미월드컵 H조 1차전에서 FIFA 랭킹 2위 스페인과 0-0으로 비겼다. 인구 52만의 섬나라가 강력한 우승 후보를 막아내며 대회 최대 이변을 썼고, 첫 월드컵 무대에서 값진 승점 1을 챙겼다. 카보베르데, 월드컵 첫 무대서 스페인과 무승부

인구 52만 섬나라, 조직력으로 강호 공격 봉쇄

베테랑 골키퍼 눈물, 선수단 환호 속 최대 이변

이미지 확대 아프리카 섬나라 카보베르데의 축구 대표팀 선수들이 16일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전에서 스페인과 무승부를 기록한 뒤 환호하고 있다. 애틀랜타 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 아프리카 섬나라 카보베르데의 축구 대표팀 선수들이 16일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 1차전에서 스페인과 무승부를 기록한 뒤 환호하고 있다. 애틀랜타 AP 연합뉴스

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월드컵 우승 후보 ‘무적함대’ 스페인의 출항에 제동이 걸렸다. 상대는 국제 사회에 아직 이름조차 생소한 인구 52만 명의 섬나라 카보베르데다. 현재까지 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 최대 이변이다.카보베르데는 16일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 조별리그 H조 1차전에서 강력한 우승 후보 스페인에 0-0으로 비겼다. 전날 E조 1차전에서 ‘전차군단’ 독일이 인구 15만 카리브해 섬나라 퀴라소를 7-1로 제압한 것과 대비되는 결과다.FIFA 랭킹 2위의 스페인은 ‘신성’ 라민 야말(바르셀로나), 마르크 쿠쿠레야(첼시), 로드리(맨체스터 시티) 등 세계 최고 몸값을 자랑하는 스타 플레이어들이 즐비한 강호다.반면 카보베르데(67위)는 빅클럽 출신은커녕 국제 무대에 이름이 알려진 선수조차 없어 퀴라소와 함께 이번 대회 최약체로 꼽히는 팀이다. 1986년 FIFA에 가입한 카보베르데는 2002년 한일 대회부터 월드컵 예선에 꾸준히 도전했고, 이번 아프리카 예선 D조에서 강호 카메룬을 따돌리고 조 1위(7승 2무 1패)로 사상 처음 꿈의 무대를 밟았다.경기 자체는 스페인이 주도했지만, 카보베르데 선수들은 탄탄한 조직력과 몸을 던지는 적극적인 방어로 스페인의 맹폭에도 골문을 지켜냈다. 끝내 한 골도 넣지 못하고 종료 휘슬이 울리는 순간 스페인 선수들은 얼굴을 감싸쥐며 허탈해했다.첫 월드컵 무대에서 우승 후보를 상대로 승점 1을 따낸 카보베르데 선수들은 우승이라도 한 듯 서로를 부둥켜안고 환호했다. 특히 40세 베테랑 수문장 보지냐는 그라운드에 무릎을 꿇은 채 뜨거운 눈물을 쏟아냈다.