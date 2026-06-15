골골골골골골골…독일, ‘사상 첫 출전’ 퀴라소 상대 자존심 살렸다

‘월드컵 첫 출전’ 퀴라소 상대 7-1 대승

하베르츠 멀티골 등 6명이 ‘골 축제’

코메넨시아, 퀴라소 사상 첫 골 진기록

이미지 확대 독일 축구 대표팀의 카이 하베르츠(아스날)가 15일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 E조 조별리그 1차전 퀴라소와의 맞대결에서 팀의 일곱 번째 득점을 올린 뒤 기뻐하고 있다. 휴스턴 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 독일 축구 대표팀의 카이 하베르츠(아스날)가 15일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 E조 조별리그 1차전 퀴라소와의 맞대결에서 팀의 일곱 번째 득점을 올린 뒤 기뻐하고 있다. 휴스턴 EPA 연합뉴스

이미지 확대 퀴라소 축구 대표팀의 리바노 코메넨시아(취리히)가 15일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 E조 조별리그 1차전 독일과의 맞대결에서 동점골을 기록한 뒤 세리머니를 펼치고 있다. 이 골은 퀴라소의 월드컵 역사상 첫 골로 기록됐다. 휴스턴 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 퀴라소 축구 대표팀의 리바노 코메넨시아(취리히)가 15일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 E조 조별리그 1차전 독일과의 맞대결에서 동점골을 기록한 뒤 세리머니를 펼치고 있다. 이 골은 퀴라소의 월드컵 역사상 첫 골로 기록됐다. 휴스턴 AFP 연합뉴스

세줄 요약 독일 축구 대표팀이 2026 북중미월드컵 E조 1차전에서 퀴라소를 7-1로 크게 이겼다. 하베르츠가 멀티골을 넣고 무시알라, 브라운, 운다브도 득점했다. 퀴라소는 첫 월드컵 본선에서 사상 첫 골을 기록했지만 독일의 화력을 막지 못했다. 독일, 퀴라소 7-1 완파로 대승

하베르츠 멀티골, 무시알라 등 가세

퀴라소, 첫 본선서 사상 첫 골 기록

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘전차 군단’ 독일 축구 대표팀이 7득점을 몰아치며 사상 첫 월드컵 본선에 진출한 퀴라소를 완파했다.독일은 15일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 E조 조별리그 1차전에서 퀴라소를 상대로 7-1 승리를 거뒀다.독일은 이날 멀티골을 기록한 카이 하베르츠(아스날)를 필두로 총 6명의 선수가 골맛을 봤다.이날 경기는 초반부터 독일의 흐름이었다. 선발 미드필더로 나선 루카스 은메차(리즈)가 전반 6분 퀴라소 측 페널티 박스 안쪽에서 플로리안 비르츠(리버풀)와 2대 1 패스를 주고받다가 그대로 선제 득점을 올렸다.첫 월드컵 출전이지만 퀴라소도 만만치 않았다.퀴라소의 리바노 코메넨시아(취리히)는 전반 21분 팀 동료 위르겐 로카디아(마이애미 FC)의 슈팅이 상대 수비를 맞고 흐르자 그대로 왼발 슈팅을 시도했다. 퀴라소가 월드컵 사상 첫 유효슈팅과 첫 골을 기록하는 순간이었다.그러나 독일은 ‘세계 최강’의 자존심을 여실히 드러냈다.전반 38분 코너킥 상황에서 나다니엘 브라운(프랑크푸르트)이 정교하게 크로스를 올리자, 니코 슐로터벡(도르트문트)이 헤더골로 연결해 리드를 되찾았다. 전반 추가시간에는 하베르츠가 페널티킥 키커로 나서 추가 득점을 올렸다.독일이 3-1 리드하는 상황에서 맞이한 후반은 그야말로 독일의 ‘골 잔치’였다.23세로 젊은 자말 무시알라(바이에른 뮌헨)가 후반 시작 2분 만에 월드컵 데뷔 첫 골을 기록했고, 23분에는 브라운이 오른발 발리슛으로 1점을 추가했다.후반 33분에는 교체로 들어온 데니스 운다브(슈투트가르트)가 키미히의 패스를 받아 골로 연결했고, 43분 하베르츠가 운다브의 스루패스를 받고 상대 골키퍼의 키를 넘기는 칩슛으로 7점째를 올렸다.월드컵 첫판에서 고배를 마셨지만 퀴라소는 이번 경기로 역사를 썼다. 인구 약 15만명의 카리브해 섬나라 퀴라소는 역대 월드컵 본선 진출국 중 최소 인구 국가로 남았고, 귀중한 사상 첫 골이 ‘세계 최강’ 독일을 상대로 터져 나왔다는 점도 의미가 있다.