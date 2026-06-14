우승 5회 브라질, ‘아프리카 최강팀’에 막혔다…1-1로 막 내린 빅매치

브라질, 조별리그 1차전서 모로코와 무승부

‘FIFA 랭킹 6위 vs 8위’ 대륙 간 초대형 매치

모로코 사이바리 선제골·비니시우스 동점골

이미지 확대 브라질 축구 대표팀의 하피냐가 14일(한국시간) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 C조 조별리그 1차전 모로코와의 맞대결 종료 후 그라운드에 누워 있다. 뉴저지 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 브라질 축구 대표팀의 하피냐가 14일(한국시간) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 C조 조별리그 1차전 모로코와의 맞대결 종료 후 그라운드에 누워 있다. 뉴저지 AFP 연합뉴스

이미지 확대 모로코 축구 대표팀 미드필더 이스마엘 사이바리가 14일(한국시간) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 C조 조별리그 1차전 브라질과의 맞대결에서 선제골을 넣고 세리머니를 하고 있다. 뉴저지 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 모로코 축구 대표팀 미드필더 이스마엘 사이바리가 14일(한국시간) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 C조 조별리그 1차전 브라질과의 맞대결에서 선제골을 넣고 세리머니를 하고 있다. 뉴저지 AFP 연합뉴스

세줄 요약 월드컵 5회 우승 브라질이 북중미월드컵 첫 경기에서 모로코와 1-1로 비겼다. 모로코는 전반 21분 사이바리의 중거리 슛으로 앞섰고, 브라질은 11분 뒤 비니시우스 주니오르의 동점골로 균형을 맞췄다. 이후에도 공방이 이어졌지만 추가 득점은 없었다. 브라질, 월드컵 첫 경기서 모로코와 무승부

사이바리 선제골, 비니시우스 동점골

강한 압박·역습 앞세운 모로코 저력 확인

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세계 랭킹 6위이자 월드컵 5회 우승을 자랑하는 강팀 브라질이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 본선 첫 경기에서 아프리카 최강팀 모로코(랭킹 8위)에 가로막혀 첫 승을 올리지 못했다.브라질과 모로코는 14일(한국시간) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 북중미월드컵 조별리그 C조 1차전 경기를 1-1 무승부로 마쳤다.이날 맞대결은 이번 월드컵 조별리그에서 FIFA 랭킹 10위권 팀끼리 맞붙는 유일한 경기였다. 미국 FOX스포츠는 “브라질이 개인 기량은 앞서나 모로코도 단단한 수비 조직력과 재빠른 역습 능력이 있어 쉽게 무너지지 않을 것”이라며 1-1 무승부를 예측했는데, 이는 정확히 들어맞았다.브라질에서는 2025~26시즌 잉글랜드 프리미어리그 득점 2위인 이고르 치아구(브렌트포드)가 최전방에 나섰고 그 뒤를 비니시우스 주니오르(레알 마드리드), 하피냐(바르셀로나), 루카스 파케타(플라멩구)가 받쳤다. 모로코는 네덜란드 에레디비시에서 뛰는 이스마엘 사이바리(에인트호번)를 필두로 빌랄 엘 칸누스(슈투트가르트), 아제딘 우나히(지로나), 브라힘 디아스(레알 마드리드) 등이 나섰다.초반 주도권은 모로코의 몫이었다. 강한 압박 전술을 펼친 모로코는 브라질의 실수를 끌어내며 경기 흐름을 잡았다. 결국 전반 21분 모로코의 사이바리가 박스 밖에서 강한 오른발 중거리 슛으로 선제골을 넣었다.그러나 브라질이 곧바로 균형을 맞췄다. 전반 32분 비니시우스 주니오르가 좌측에서 공을 잡아 오른발 슛으로 골문 오른쪽 위에 정확히 찔러넣었다.이후 브라질은 중원과 수비진을 교체하며 강한 압박 전술을 펼쳤다. 후반 16분 교체 투입된 마테우스 쿠냐(맨체스터 유나이티드)가 돋보였다. 하지만 결정력에서 아쉬움을 보이며 추가 득점을 올리지는 못했다. 점유율은 브라질과 모로코가 각각 51%와 49%를 기록했고, 이날 경기서 나온 슈팅만 총 27개였다.모로코는 2022년 카타르 대회 때 유럽의 전통 강호를 잇달아 물리치며 돌풍을 일으킨 강팀이다. 당시 2승 1무로 조별리그를 통과해 16강에서 스페인, 8강에서 포르투갈을 물리치며 ‘4강 신화’를 썼다. 아프리카 국가의 월드컵 4강 진출은 모로코가 역대 최초였다.대륙 최강팀끼리의 맞대결인 만큼 사실상 ‘C조 1위 결정전’이라는 전망이 많았으나, 양 팀 모두 상대의 강한 기세에 짓눌려 승점 1점씩 얻는 데 그쳤다.