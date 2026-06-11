아니 그게 왜 여기에?…메시 여권 정보 등 평가전에서 아르헨티나 선수들 개인 정보공개 파문

세줄 요약 북중미월드컵을 앞둔 아르헨티나 평가전에서 메시를 포함한 선수들의 여권번호가 공개돼 파문이 일었다. 8만8000여 관중과 언론에 노출됐고, 아이슬란드 선수 정보는 빠져 있었다. 공개 절차 미비가 지적됐다. 메시 포함 아르헨티나 선수 여권정보 공개 논란

평가전 출전명단에 개인정보 노출, 모자이크 미비

아이슬란드는 여권번호 미제출로 피해 회피

이미지 확대 리오넬 메시.AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 리오넬 메시.AP 연합뉴스

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2026 북중미월드컵 개막을 앞두고 리오넬 메시를 비롯한 아르헨티나 축구 대표팀 선수들의 여권 정보가 고스란히 노출돼 논란을 빚고 있다.로이터통신 등은 11일(한국시간) 미국 앨라배마주 오번의 조던 헤어 스타디움에서 10일 열린 아르헨티나와 아이슬란드의 평가전 과정에서 메시를 포함한 아르헨티나 대표팀 선수들의 여권 정보가 고스란히 노출됐다고 보도했다.경기장에 무려 8만 8000여 명의 대관중이 집결한 상황에서 미디어와 일반 관중에 공개된 출전 선수 명단에 여권번호 등이 고스란히 적혀 있었다. 아르헨티나 선수들의 여권번호 등이 노출된 반면 아이슬란드 선수의 여권번호 등은 빠져 있었다. 아이슬란드는 선수 명단에 여권 번호를 제출하지 않아 같은 사태를 피할 수 있었다고 통신 등은 전했다.외신들은 경기 시작 한 시간 남짓 전 각 팀이 경기 관계자에게 제공하는 선수 명단에 여권 번호가 포함되는 경우가 있지만 일반적으로 언론에 공개되기 전에 모자이크 처리되는데 이번에는 그런 절차가 이뤄지지 않았다고 소개했다. 해당 선수 명단 이미지는 여러 지역 매체에 의해 공유됐다가 곧바로 삭제됐다고 통신은 덧붙였다.통산 6번째 월드컵에 참가하는 메시는 이날 후반 25분 교체로 투입됐다. 투입 2분 만에 페널티킥으로 추가 골을 넣어 팀 승리에 기여했다. 아르헨티나는 북중미 월드컵 조별리그 J조에서 알제리, 오스트리아, 요르단과 차례로 맞붙는다.