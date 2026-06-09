“소말리아인?”…FIFA 심판 입국 막은 ‘월드컵 개최국’ 美

소말리아 출신 오마르 아르탄, 美 입국 거부

‘소말리아 1호’ 월드컵 심판…결국 무산

미 세관국경보호국 “보안심사 기준 불충족”

이미지 확대 오마르 아르탄 심판. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 오마르 아르탄 심판. AP 연합뉴스

이미지 확대 오마르 아르탄 심판. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 오마르 아르탄 심판. AFP 연합뉴스

세줄 요약 미국이 2026 북중미월드컵을 앞두고 소말리아 출신 FIFA 심판 오마르 아르탄의 입국을 거부했다. 그는 비자와 외교관 여권을 갖고 마이애미에 도착했지만, 추가 신원 확인과 보안 심사를 통과하지 못했다. FIFA는 미국의 결정에 개입할 수 없다고 밝혔다. 미국, 소말리아 출신 FIFA 심판 입국 불허

마이애미 도착 직후 보안 심사 기준 미충족 판정

FIFA, 미국 결정에 개입 불가 입장 표명

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소말리아 출신 국제축구연맹(FIFA) 심판이 2026 북중미월드컵을 앞두고 공동 개최국인 미국에 입국하려 했으나 미 당국이 이를 거부했다.AP·AFP 등 외신에 따르면 미국 세관국경보호국(CBP)은 지난 7일(한국시간) 소말리아 국적 오마르 아르탄에게 입국 불허 조치를 내렸다고 9일 밝혔다. 아르탄은 튀르키예 이스탄불에서 출발한 항공편을 타고 마이애미 공항에 도착했다가 갈 길을 막힌 것으로 전해졌다.CBP는 성명에서 “해당 여객(아르탄)은 입국 심사 과정에서 신원 확인 및 추가 정밀 검사를 받았다”면서 “보안 심사 기준을 충족하지 못해 부적격 판정을 내렸다”고 발표했다. 이어 “운동선수, 코치, 스태프를 포함해 미국에 입국하려는 모든 여행자는 CBP의 검사 및 신원 조회 대상”이라고 강조했다.소말리아는 도널드 트럼프 행정부의 광범위한 여행 금지령 대상국 중 하나다. CBP가 이번에 입국 불허 조치를 당한 여객의 실명을 성명에 담지는 않았지만, 북중미월드컵 심판 중 소말리아 국적자는 아르탄이 유일하다.그는 대회에 앞서 미국 비자를 취득하고 외교관 여권까지 발급받았으나 마이애미에 도착하자마자 이 같은 일을 당한 것으로 알려졌다.아르탄은 이번 월드컵에서 소말리아 출신으로는 처음으로 심판을 맡을 예정이었지만 결국 무산됐다. FIFA 대변인은 “아르탄이 미국 입국을 거부당해 이번 월드컵에서 훈련 및 경기에 임할 수 없게 됐다”며 “입국 승인은 미국 고유의 권한이기 때문에 FIFA는 미국 결정에 어떤 영향력도 행사할 수 없다”고 밝혔다.소말리아 청소년스포츠부 수석 고문이자 전 국가대표팀 주장인 이세 아덴 압시르(40)는 AFP와의 인터뷰에서 “오마르 아르탄은 아프리카에서 존경받는 심판 중 하나”라며 “세계 축구계 전체의 지지를 받을 자격이 충분하다”고 비판했다.