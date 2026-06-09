“큰 거 온다” 네이마르 부상 회복에 ‘청신호’…브라질 ‘미소’

2014년 브라질 대회 이후 4번째 월드컵

소집 훈련 첫날부터 종아리 근육 파열

팀내 통산 최다 득점자…핵심 변수 부상

이미지 확대 브라질 축구 대표팀의 네이마르(34)가 1일(한국시간) 브라질 리우데자네이루에서 열린 파나마와의 친선 경기를 벤치에서 지켜보고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 브라질 축구 대표팀의 네이마르(34)가 1일(한국시간) 브라질 리우데자네이루에서 열린 파나마와의 친선 경기를 벤치에서 지켜보고 있다. AP 연합뉴스

세줄 요약 브라질 대표팀 주포 네이마르가 종아리 부상 회복 과정에서 MRI 검사상 치료가 잘 진행되고 있다는 진단을 받았다. 출전 불투명 우려가 있었지만 재활 일정은 계속 소화할 예정이며, 안첼로티 감독도 신뢰를 보였다. 종아리 부상 네이마르, MRI 검사서 호전 확인

브라질축구협회, 재활 일정 순조롭다 발표

안첼로티 감독, 월드컵 출전 가능성 신뢰

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종아리 부상으로 회복 중인 브라질 축구 대표팀의 주포 네이마르(34·산투스)가 순조로운 회복세를 보이고 있다. 당초 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 초반 출전 여부에 의문 부호가 있었으나 희망을 이어갈 수 있게 됐다.브라질축구협회(CBF)는 “네이마르가 종아리 부위 자기공명영상(MRI) 정밀 검사 결과 치료가 잘 진행되고 있다”고 9일(한국시간) 밝혔다. 그러면서 “대표팀 의료진이 수립한 재활 일정과 프로그램을 계속 소화할 것”이라고 덧붙였다.2023년 10월 왼쪽 무릎 전방십자인대 등이 파열된 네이마르는 수술과 회복을 거듭하며 북중미월드컵 대표팀 명단에 포함됐다. 지난달 19일 카를로 안첼로티 감독이 뽑은 26명 최종 명단에 이름을 올리면서, 개인 통산 4번째(2014·2018·2022·2026년) 월드컵 대표팀 승선이라는 금자탑을 쌓았다.그러나 소집 훈련 첫날부터 종아리 부위 근육 파열 진단을 받았다. 이에 따라 그가 이번 대회에서 실제 출전할 수 있을지가 불투명했다. 파나마(6-2 승), 이집트(2-1 승)와의 평가전도 모두 결장했다.하지만 안첼로티 감독은 “선수 명단에 변화를 주지 않겠다”며 뜻을 굽히지 않았다. 그는 “네이마르가 월드컵에서 뛸 수 있다고 판단했다. 첫 경기(14일·모로코전)는 어렵더라도 두 번째 경기(20일·아이티전)에는 출전할 수 있을 것”이라며 신뢰를 보였다.브라질 대표팀 역대 A매치 최다 득점자(128경기 79골)인 네이마르의 출전 여부는 팀 전력에 핵심 변수다. 회복이 진전되자 네이마르가 본선 무대를 누빌 수 있을 것이라는 기대감도 한층 커졌다.