폭염 예보됐는데…돌연 물병 반입 금지한 FIFA “후원사 음료 사먹으라는 것”

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세줄 요약 FIFA가 2026 북중미월드컵 경기장에 재사용 가능한 물병 반입을 금지해 논란이 커졌다. 폭염이 예상되는 상황에서 팬들은 후원사 생수 구매를 유도하는 조치라며 반발했고, FIFA는 안전을 위한 결정이라고 설명했다. 재사용 물병 반입 금지로 상술 논란 확산

폭염 예보 속 후원사 음료 구매 유도 비판

FIFA는 관중 안전과 투척 위험을 이유로 설명

이미지 확대 독일 축구 대표팀의 전설적인 미드필더였던 바스티안 슈바인슈타이거가 2일(현지시간) 미국 뉴욕 미국자연사박물관에서 열린 ‘FIFA 월드컵 트로피 투어’ 행사에서 월드컵 트로피를 들어 올리며 포즈를 취하고 있다. 뉴욕 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 독일 축구 대표팀의 전설적인 미드필더였던 바스티안 슈바인슈타이거가 2일(현지시간) 미국 뉴욕 미국자연사박물관에서 열린 ‘FIFA 월드컵 트로피 투어’ 행사에서 월드컵 트로피를 들어 올리며 포즈를 취하고 있다. 뉴욕 로이터 연합뉴스

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역대 월드컵 사상 처음으로 입장권 판매에 ‘유동 가격제’를 도입해 과도한 상술 비판을 받는 국제축구연맹(FIFA)이 이번엔 ‘생수 판매’ 문제로 도마 위에 올랐다. FIFA가 폭염 예보에도 2026 북중미월드컵 기간 중 관중의 물병 반입을 원천 봉쇄해 대회 후원사의 생수 등 음료 구매를 유도한다는 지적이다.3일(한국시간) 미국 스포츠 전문 매체 디애슬레틱과 AFP 등 주요 외신은 FIFA가 이번 월드컵 기간 경기장 내 ‘재사용 가능’ 플라스틱 물병 반입을 돌연 금지하기로 결정했다고 보도했다. FIFA는 전날 경기장 공식 행동 수칙을 변경하면서 월드컵 입장권 소지자들에게 “2026 월드컵 경기장에서는 재사용 가능한 물병이 허용되지 않는다”고 알렸다.해당 수칙은 불과 3주 전만 해도 “최대 1리터 용량의 비어 있는 투명한 재사용 가능 플라스틱병은 경기장 내로 반입할 수 있다”고 규정하고 있었다. 일회용 생수병 역시 반입 대상에서 제외됐으며, 영어·프랑스어·스페인어로 작성된 의사 소견서가 있는 의학적 목적의 액체, 분유, 멸균수 등만 예외로 인정된다.FIFA는 물병 반입 규정 변경 이유로 물병 투척 시 선수들과 관람객이 다칠 위험이 있다는 점을 들었다. FIFA 관계자는 “선수와 관람객의 위험 및 부상을 방지하기 위해 물병 반입을 금지하는 결정을 내렸다”며 “이미 여러 경기장에서 물병 반입을 금지하고 있다”고 밝혔다.대신 FIFA는 경기장에서 월드컵 공식 후원사 코카콜라의 생수 브랜드 ‘다사니’를 비롯한 음료를 판매한다.유럽의 축구 팬들은 이번 조치를 두고 “후원사 수익을 위해 팬들의 건강을 내팽개친 결정”이라고 반발하고 있다. 영국축구서포터즈연합(FSA) 대변인은 “이번 월드컵에서도 역시 팬이 우선이 아니라 마지막 순위로 밀려났다”며 “FIFA는 생수를 더 많이 팔아치우는 데 집중할 것이 아니라 팬들의 건강과 안전에 집중해야 한다”고 목소리를 높였다.앞서 다국적 기후 연구자 모임인 세계기상특성(WWA)은 이번 북중미 월드컵 104개 경기 중 26개 경기가 폭염 환경 속에 치러질 수 있다고 경고했다.