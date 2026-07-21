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월드컵 우승 스페인 ‘카퍼레이드’… 180만 인파 몰렸다

스페인 수도 마드리드 시벨레스 광장을 가득 메운 시민들이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 우승을 기념해 21일(한국시간) 열린 카퍼레이드를 바라보며 환호하고 있다. 광장 주변으로 180만명에 이르는 인파가 몰렸고, 스페인어로 ‘세상의 왕들’(REYES DEL MUNDO)이라는 문구가 적힌 퍼레이드 버스에 탄 스페인 축구대표팀 선수들은 우승 트로피를 흔들며 화답했다. 스페인은 전날 미국 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 월드컵 결승전에서 아르헨티나를 1-0으로 물리치고 16년 만에 우승컵을 차지했다.

마드리드 로이터 연합뉴스