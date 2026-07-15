‘아트사커’ 압살한 스페인… 티키타카로 중원 지배했다

佛 2-0 꺾고 월드컵 결승전 선착

이미지 확대 스페인 축구대표팀의 페드로 포로가 15일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 준결승전에서 프랑스를 상대로 쐐기골을 터트린 뒤 환호하고 있다.

알링턴 신화 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 스페인 축구대표팀의 페드로 포로가 15일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 준결승전에서 프랑스를 상대로 쐐기골을 터트린 뒤 환호하고 있다.

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이미지 확대 19세 ‘신성’ 라민 야말이 프랑스를 2-0으로 이긴 직후 환호하는 팬들의 모습을 휴대전화로 촬영하며 기쁨을 만끽하고 있다.

알링턴 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 19세 ‘신성’ 라민 야말이 프랑스를 2-0으로 이긴 직후 환호하는 팬들의 모습을 휴대전화로 촬영하며 기쁨을 만끽하고 있다.

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이미지 확대 프랑스 간판 공격수 킬리안 음바페는 패배에 고개를 숙였다.

알링턴 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 프랑스 간판 공격수 킬리안 음바페는 패배에 고개를 숙였다.

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세줄 요약 스페인이 프랑스를 2-0으로 꺾고 16년 만에 월드컵 결승에 올랐다. 오야르사발의 페널티킥 선제골과 포로의 쐐기골이 승부를 갈랐고, 야말의 영리한 움직임이 빛났다. 프랑스는 중원 열세와 조직적 압박에 막혀 음바페도 침묵했다. 스페인, 프랑스 2-0 제압하며 결승 진출

오야르사발 PK골·포로 쐐기골로 승부 결정

야말 재능과 중원 장악, 음바페 봉쇄

2026-07-16 B6면

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‘무적함대’가 8년 만의 월드컵 우승을 노리던 ‘아트사커’를 압살해 버렸다. 킬리안 음바페와 우스만 뎀벨레를 앞세운 프랑스의 막강 화력조차 스페인의 강력한 조직력에 힘 한번 제대로 쓰지 못했다.스페인은 15일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 준결승전에서 미켈 오야르사발의 페널티킥 선제골과 페드로 포로의 쐐기골로 프랑스를 2-0으로 제압했다. 스페인은 이제 월드컵 우승 트로피를 처음 품었던 2010년 남아프리카공화국 대회 이후 16년 만의 결승전이자 두 번째 우승에 도전한다.승부를 가른 건 허리싸움이었다. 이날 프랑스는 중원에서 계속해서 2대3으로 수적 열세에 놓였고, 스페인 미드필더들에게 주도권을 빼앗겼다. 스페인이 중원을 장악하자 후방부터 전방까지 짧은 패스로 공격을 전개하는 특유의 ‘티키타카’ 축구가 진가를 발휘했다. 영국 공영방송 BBC는 “스페인이 조직력을 앞세워 프랑스의 슈퍼스타들을 지극히 평범하게 보이도록 만들었다”면서 “스페인은 전술적으로 프랑스를 이길 모든 준비를 갖췄다. 프랑스는 속수무책 당했다”고 짚었다.스페인의 조직력과 전술운용에 라민 야말(19)의 재능이 더해지자 프랑스는 재앙에 직면했다. 야말은 전반 20분 프랑스 수비수 뤼카 디뉴가 페널티박스 안에서 스페인의 크로스를 걷어내려는 순간 영리하게 뒤에서 몸을 날려 페널티킥을 얻어냈다. 키커로 나선 오야르사발이 선제골을 넣었다. 후반 13분에는 프랑스 진영에서 포로의 패스를 받은 다니 올모가 곧바로 공을 전방으로 찔러주며 포로에게 연결했고, 순식간에 프랑스 수비진 6명을 무너뜨린 포로가 오른발 슈팅으로 추가 골을 뽑아냈다.이번 대회 8골이나 넣으며 득점왕까지 노렸던 음바페는 스페인의 질식 수비에 발이 묶이면서 이날 철저하게 무기력했다. 음바페의 장점인 배후 공간 침투 능력을 살리려면 프랑스 측면공격수들이 라인을 올려줘야 하지만 스페인이 측면공격을 저지하자 음바페가 고립되는 결과로 이어졌다. 게다가 스페인은 90분 내내 조직적인 수비로 간격을 유지하며 음바페를 압박했다. 공격할 공간 자체가 봉쇄된 음바페는 결국 이날 유효슈팅을 하나도 기록하지 못할 정도로 무기력했다.음바페는 경기 직후 인터뷰에서 “전술, 기술, 경기력 등 모든 면에서 우리가 원했던 경기를 펼치지 못했다”며 고개를 숙였다. 그는 “경기 조율 능력은 스페인이 우리보다 우위에 있기 때문에 우리의 목표는 전방 압박을 통해 스페인이 특유의 느리고 통제된 리듬을 잡지 못하게 방해하는 것이었다”며 “결과적으로 압박에 실패했다”고 분석했다.탄탄한 조직력으로 결승까지 진출한 스페인은 오는 20일 오전 4시 미국 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 아르헨티나-잉글랜드 승자와 우승 트로피를 다툰다.