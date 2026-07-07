박항서도 축구협회 떠났다…조별리그 탈락 후 부회장직 내려놔

세줄 요약 박항서 대한축구협회 부회장이 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 멕시코 현지에서 사퇴 의사를 밝혔다. 홍명보 전 감독이 먼저 물러난 뒤 책임을 함께 지는 모습이다. 박 부회장은 지원단장으로 대표팀과 동행했다. 박항서, 월드컵 탈락 책임 지고 부회장직 사퇴

홍명보 사퇴 직후 사의 표명, 협회 동반 책임

태국 2부리그 감독 복귀 앞두고 현장 복귀

이미지 확대 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 한국 축구 국가대표팀 박항서 단장이 28일(현지시간) 오전 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 기자회견을 열고 사과문을 발표하고 있다. 2026.6.29 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 한국 축구 국가대표팀 박항서 단장이 28일(현지시간) 오전 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 기자회견을 열고 사과문을 발표하고 있다. 2026.6.29 연합뉴스

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박항서 대한축구협회 부회장이 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락 확정 이후 멕시코 현지에서 사퇴한 것으로 전해졌다.7일 축구계에 따르면 박 부회장은 홍명보 전 대표팀 감독이 멕시코에서 사퇴 의사를 밝힌 직후 사의를 표명한 것으로 알려졌다.홍 전 감독은 지난달 29일 조별리그 탈락의 책임을 지고 지휘봉을 내려놨다. 당시 박 부회장도 입장문을 내 “지원단장 및 국가대표팀 단장으로서 대한축구협회를 대표해 깊은 사과의 말씀을 드린다”며 고개를 숙였다.박 부회장은 지난해 4월 제55대 집행부에 합류해 각급 국가대표팀 지원 책임을 맡았다. 이번 월드컵에서는 ‘2026 월드컵 지원단’ 단장을 맡아 대표팀과 동행했다.2022 카타르 대회에 이어 2회 연속 원정 월드컵 16강에 도전했던 한국은 이번 북중미 대회 조별리그에서 1승 2패로 승점 3을 기록, A조 3위에 자리했다.조 3위 12팀 간 경쟁에서는 10위로 밀리면서 32강 토너먼트에 진출하지 못했다. 참가국이 48개로 확대된 이번 대회에서 한국의 최종 순위는 34위로, 순위로만 보면 월드컵 참가 역사상 가장 좋지 않다.한편 박 부회장은 태국 2부리그 깐짜나부리 파워 FC 감독으로 현장 복귀를 앞두고 있다.앞서 지난 5월 박 부회장의 매니지먼트사인 디제이매니지먼트는 “깐짜나부리 파워 FC와 2년 계약을 맺고 감독으로 부임할 예정”이라며 “북중미 월드컵에서 대표팀 일정이 끝나는 7월 이후 합류할 예정”이라고 밝혔다.