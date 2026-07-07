벤투 “韓대표팀 감독 복귀 원해”… 대한축구협회에 관심 의사 전달

세줄 요약 파울루 벤투 전 한국 축구대표팀 감독이 공석인 사령탑 자리에 다시 오고 싶다는 뜻을 대한축구협회에 전달했다. 아직 공식 지원 서류는 접수되지 않았지만, 협회 직원을 통해 관심을 전한 것으로 전해졌다. 벤투, 한국 대표팀 복귀 의사 전달

협회, 공식 서류 접수 전 단계 설명

홍명보 사퇴 뒤 사령탑 공석 상태

이미지 확대 한국 축구 국가대표팀을 이끌었던 파울루 벤투(왼쪽) 전 감독과 홍명보 전 감독. 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 한국 축구 국가대표팀을 이끌었던 파울루 벤투(왼쪽) 전 감독과 홍명보 전 감독. 연합뉴스 자료사진

파울루 벤투 전 한국 축구 국가대표팀 감독이 공석인 사령탑 자리에 복귀하고 싶다는 뜻을 대한축구협회에 전달한 것으로 전해졌다.

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7일 복수 매체에 따르면 대한축구협회 관계자는 “아직 국가대표 전력강화위원회에 접수된 서류는 없다. 다만 벤투 감독이 알고 있는 협회 직원을 통해 한국 감독직에 대한 관심을 전달했다”고 전했다.아직 후임 감독 선임 절차가 정해지지 않은 만큼 공식적으로 지원 서류를 접수한 상태는 아니지만, 벤투 감독이 다시 한국 대표팀을 지휘하고 싶다는 의사는 확인된 셈이다.홍명보 전 감독이 2026 북중미 월드컵 32강 진출 좌절에 대한 책임을 지고 사퇴하면서 현재 국가대표팀 감독직은 공석이다.벤투 전 감독은 2018년 9월부터 약 4년 4개월간 대표팀을 이끈 바 있다. 단일 임기 기준으로는 역대 한국 대표팀 최장수 사령탑이다.2022 카타르 월드컵에서는 16강 진출이라는 성과를 냈으나, 대회 종료 후 재계약 없이 한국을 떠났다.이후 2023년 7월 아랍에미리트(UAE) 대표팀 지휘봉을 잡았고, 지난해 5월 자리에서 물러나 현재 휴식기를 보내고 있다.