‘홍명보 선임 주도’ 이임생, 캄보디아 프로팀 취직했다…“기술이사로 선임”

세줄 요약 홍명보 전 감독 선임을 주도했던 이임생 전 대한축구협회 기술이사가 캄보디아 프로축구단 나가월드FC 기술이사로 선임됐다. 2020년 수원 삼성 감독직 이후 약 5년 만의 현장 복귀이며, 구단의 기술 부문 전반을 총괄한다. 홍 전 감독 사퇴 직후 부임해 축구계의 관심이 쏠렸다. 이임생, 캄보디아 나가월드FC 기술이사 선임

수원 삼성 이후 5년 만의 프로 현장 복귀

홍명보 선임 논란 인물로 축구계 관심 집중

이미지 확대 나가월드FC는 6일 소셜미디어(SNS)를 통해 “이임생 이사를 기술이사로 선임했다”고 밝혔다. 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 나가월드FC는 6일 소셜미디어(SNS)를 통해 “이임생 이사를 기술이사로 선임했다”고 밝혔다. 인스타그램 캡처

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홍명보 전 축구대표팀 감독 선임을 주도했던 이임생 전 대한축구협회(KFA) 기술이사가 캄보디아 프로축구단에 기술이사(테크니컬 디렉터)로 선임됐다.나가월드FC는 6일 소셜미디어(SNS)를 통해 “이임생 이사를 기술이사로 선임했다”고 밝혔다. 구단은 “이임생 기술이사의 합류로 나가월드FC가 더욱 강한 팀으로 성장할 것으로 기대한다”고 전했다.나가월드FC는 캄보디아 프리미어리그 소속 구단으로, 수도 프놈펜을 연고로 한다. 리그 우승과 국내 컵대회 우승을 여러 차례 차지한 전통의 강호다.이 전 이사가 프로 구단 현장으로 복귀하는 것은 2020년 수원 삼성 감독직에서 물러난 이후 약 5년 만이다. 그는 나가월드FC에서 구단의 기술 부문 전반을 총괄한다.이번 부임은 홍명보 전 감독의 국가대표팀 사퇴 직후 이뤄져 축구계의 관심이 쏠리고 있다.이 전 이사는 2024년 정해성 당시 국가대표전력강화위원장이 사퇴한 뒤 감독 선임 절차를 이어받아 홍 전 감독 선임을 주도한 인물이다.당시 제시 마치 현 캐나다 대표팀 감독, 거스 포옛 전 전북 현대 감독, 다비드 바그너 감독 등 외국인 후보들은 면접 절차를 거쳤지만, 홍 전 감독은 별도 면접 없이 이 전 이사가 직접 만나 대표팀 감독직 수락을 설득했다.이 과정에서 감독 선임 권한이 없는 이 전 이사가 절차를 진행했다는 점과 전력강화위원회를 거치지 않은 선임 방식 등을 두고 절차적 공정성 논란이 불거졌다. 당시 이 전 이사는 “절차상 문제는 없었고 정몽규 회장님이 모든 권한을 주셨기에 투명하게 스스로 결정했다”고 밝혔지만 비판은 계속됐다. 논란 끝에 이 전 이사는 2024년 기술이사직에서 물러났다.논란 속에 출범한 ‘홍명보호’는 2026 북중미 월드컵에서 졸전 끝에 조별리그 탈락이라는 성적을 냈다. 홍 전 감독은 성적에 대한 책임을 지고 대표팀 지휘봉을 내려놓았고, 귀국 이틀 만에 미국으로 출국했다.국회 문화체육관광위원회가 대한축구협회를 상대로 청문회를 추진 중인 가운데, 주요 증인으로 거론되는 홍 전 감독과 이 전 이사가 모두 해외에 체류하게 되면서 일각에서는 공교롭다는 지적이 나온다.청문회 증인으로 채택되면 원칙적으로 출석해야 하지만, 외국 체류 시 불출석 사유서를 제출하고 출석하지 않을 수 있다. 국회증언감정법상 동행명령 제도는 국정감사와 국정조사에만 적용돼 청문회에는 강제력이 없다.