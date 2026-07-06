홀란 vs 케인 ‘4강 가는 길’ 정면 승부

각각 브라질·멕시코 꺾고 8강행

이미지 확대 엘링 홀란(노르웨이)과 해리 케인(잉글랜드)이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 8강전에서 격돌한다. 사진은 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 브라질과의 16강전에서 홀로 두 골을 넣으며 2-1 승리를 이끈 홀란(왼쪽)과 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 멕시코와의 16강전에서 페널티킥 결승골을 넣은 케인(오른쪽)이 포효하는 모습.

이스트 러더퍼드·멕시코시티 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 엘링 홀란(노르웨이)과 해리 케인(잉글랜드)이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 8강전에서 격돌한다. 사진은 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 브라질과의 16강전에서 홀로 두 골을 넣으며 2-1 승리를 이끈 홀란(왼쪽)과 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 멕시코와의 16강전에서 페널티킥 결승골을 넣은 케인(오른쪽)이 포효하는 모습.

이스트 러더퍼드·멕시코시티 AP 뉴시스

세줄 요약 노르웨이가 브라질을 2-1로 꺾고 월드컵 역대 최고 성적인 8강에 올랐다. 홀란은 멀티골로 메시·음바페와 득점 공동 선두가 됐고, 잉글랜드는 멕시코를 3-2로 이겨 케인의 결승골로 8강에 진출했다. 두 팀은 12일 4강행과 득점왕을 놓고 격돌한다. 노르웨이, 브라질 2-1 제압하며 8강 진출

홀란 멀티골, 득점 공동 선두로 도약

잉글랜드, 멕시코 꺾고 케인 결승골

2026-07-07 B6면

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괴물 골잡이 엘링 홀란이 선봉에 선 ‘바이킹 군단’이 월드컵 우승컵을 향해 거침없이 노를 저어 나아가고 있다. 그 앞을 해리 케인이 골을 벼르는 ‘축구 종가’ 잉글랜드가 막아섰다.노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 제압했다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선 무대에 돌아온 노르웨이는 8강 진출로 역대 월드컵 사상 최고 성적을 기록했다. 프랑스 대회 조별리그에서도 브라질을 2-1로 꺾었던 노르웨이는 브라질을 월드컵에서 2번 만나 모두 이기는 진기록도 썼다. 반면 월드컵 통산 최다인 5회 우승국인 브라질은 1990년 이탈리아 대회(아르헨티나전 0-1 패) 이후 36년 만에 16강전 탈락이라는 고배를 마셨다.노르웨이는 경기 초반부터 강력한 전방 압박으로 점유율을 높이며 브라질을 위협했다. 전반 3분 페트리크 베르그가 페널티 지역 밖에서 강력한 슈팅으로 골망을 흔들었으나, 오프사이드가 선언돼 득점이 취소됐다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 14분 페널티킥을 얻었지만 브루누 기마랑이스가 찬 슛이 수문장 외르얀 뉠란에게 잡히면서 앞서 나갈 기회를 놓쳤다. 무득점 균형을 깬 건 역시 홀란이었다. 그는 후반 34분 골문 앞으로 날아온 크로스를 수비수보다 더 높게 솟구쳐 올라 헤더로 골망을 출렁였다.후반 45분엔 홀란의 왼발이 강력한 불을 뿜었다. 페널티 지역 왼쪽에서 패스를 받은 그는 곧바로 왼발 슈팅으로 연결해 승부에 쐐기를 박았다. 이 득점으로 홀란은 리오넬 메시(아르헨티나), 킬리안 음바페(프랑스)와 함께 7골로 대회 득점 공동 선두로 도약했다.브라질은 후반 추가시간 7분에 얻은 페널티킥을 네이마르가 가볍게 밀어 넣어 추격했지만 거기까지였다. 홀란은 승리 후 그라운드 위에서 북을 두드리며 선수들, 팬들과 함께 노를 젓는 ‘바이킹 응원’을 주도했다. 생애 4번째 월드컵을 허망하게 마친 네이마르는 눈물을 쏟아냈고, 브라질 글로부와 한 인터뷰에서 “최선을 다했다”면서도 “이제 끝났다. 여기서 시작해서 여기서 끝냈다”며 대표팀 은퇴 의사를 밝혔다.이날 멕시코의 멕시코시티 스타디움에서 열린 멕시코와 잉글랜드의 16강전은 두 팀이 후반 추가시간 종료 직전까지 치열한 공방을 벌인 끝에 잉글랜드가 3-2 신승을 거뒀다. 경기는 천둥·번개를 동반한 폭풍우가 몰아치면서 예정보다 한 시간 늦은 오전 10시에 시작됐다. 잉글랜드는 후반 9분 수비수 자렐 콴사가 퇴장당해 수적 열세에 놓이고도 주드 벨링엄의 멀티 골과 케인의 페널티킥 결승골로 승리를 지켜냈다. 케인은 6골을 넣으며 메시·음바페·홀란의 뒤를 바짝 추격하고 있다.8강 대진이 노르웨이와 잉글랜드로 결정되면서 홀란과 케인은 오는 12일 오전 6시 미국 마이애미 스타디움에서 득점왕과 팀의 준결승 진출을 놓고 진검승부를 펼친다.