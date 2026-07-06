“괴로울 때 가족 찾는 게 도피냐”…대표팀 주치의, 미국 간 홍명보 감쌌다

세줄 요약 한국 축구대표팀 주치의가 월드컵 탈락 책임을 지고 사퇴한 홍명보 전 감독의 미국 출국을 두고 도피성이라는 비판에 반박했다. 그는 힘들고 지칠 때 가족을 찾는 건 자연스러운 일이라며, 모든 비판은 정확한 사실 위에서 이뤄져야 정당성을 얻는다고 강조했다. 홍명보 전 감독 미국 출국 논란에 주치의 옹호

가족 찾는 행위 도피 아님, 팩트 비판 강조

정부·국회, 대표팀 실패 원인 감사·청문회 추진

이미지 확대 홍명보 전 축구대표팀 감독이 30일 인천국제공항 2터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.6.30 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 홍명보 전 축구대표팀 감독이 30일 인천국제공항 2터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.6.30 뉴스1

이미지 확대 송준섭 한국 축구대표팀 수석주치의가 지난 4일 페이스북에 올린 글. 사진 송준섭 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 송준섭 한국 축구대표팀 수석주치의가 지난 4일 페이스북에 올린 글. 사진 송준섭 페이스북 캡처

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한국 축구대표팀 송준섭 수석주치의가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별예선 탈락의 책임을 지고 사퇴한 홍명보 전 축구대표팀 감독의 미국 출국 논란에 대해 “비판도 정확한 팩트 안에서 해야 한다”고 밝혔다.송 주치의는 지난 4일 자신의 페이스북에 “세상에 가장 힘들고 괴롭고 지칠 때 여러분은 누굴 찾아가나요? 바로 가족이다”라고 적었다.그는 “홍명보 감독의 도피성 LA 출국이란 보도를 접하고 마음이 참 아프다”며 “가족 품으로 찾아가는 게 도피냐”라고 되물었다.이어 “모든 비판도 정확한 팩트 안에서 해야 그 정당성과 건전성을 의심받지 않는다”고 강조했다.그러면서 “시차 때문인지 안타까움 때문인지 뜬눈으로 밤을 지새웠다”고 덧붙였다.앞서 지난달 30일 대표팀과 함께 귀국한 홍 전 감독은 귀국 이틀 만인 지난 2일 가족들이 거주하고 있는 미국 로스앤젤레스(LA)로 출국했다.당시 인천국제공항에서 MBC 취재진과 만난 홍 전 감독은 “할 얘기는 있지만 언젠가 이야기가 나올 것”이라며 대표팀을 둘러싼 각종 소문에 대해 말을 아꼈다.정부와 국회는 대표팀의 조별리그 탈락 등 각종 문제에 대해 감사 및 청문회에 나설 방침이다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 외부 전문가들이 포함된 조사위원회를 구성해 월드컵 실패 원인과 축구협회의 무능 및 부실 등에 대한 특별감사를 실시하겠다고 밝혔다. 청문회가 열릴 경우 홍 전 감독과 정몽규 대한축구협회장, 이임생 전 협회 기술총괄이사 등 핵심 관계자들이 대거 증인으로 소환될 것으로 보인다.다만 홍 전 감독은 국회 청문회 참석 여부에 대해 “모르겠다. 제 귀국 날짜가 어떻게 될지 모르니까”라며 즉답을 피했다.