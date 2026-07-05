월드컵 3경기 선발출전 백승호…“준비한 모습 못 보여드려 아쉽고 죄송”

세줄 요약 한국 축구대표팀 미드필더 백승호가 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락 뒤 SNS로 아쉬움과 사과의 뜻을 밝혔다. 4년간 준비한 만큼의 모습을 다 보여주지 못했다며 팬들에게 고마움을 전했고, 이번 대회 경험을 바탕으로 더 큰 목표를 향해 다시 달리겠다고 다짐했다. 월드컵 조별리그 탈락 뒤 백승호 소회 전함

4년 준비에도 기대 부응 못해 사과와 감사

경험 새기고 더 큰 꿈 향한 재도전 다짐

이미지 확대 패스 줄 곳 찾는 백승호 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기. 백승호가 패스 줄 곳을 살피고 있다. 2026.6.25 과달루페 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 패스 줄 곳 찾는 백승호 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기. 백승호가 패스 줄 곳을 살피고 있다. 2026.6.25 과달루페 연합뉴스

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한국 축구대표팀 미드필더 백승호(29·버밍엄 시티)가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락에 대한 아쉬운 마음을 전하며 재도약을 다짐했다.백승호는 5일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “월드컵을 준비하는 순간부터 마지막 날까지 하루하루가 잊지 못할 소중한 시간이었다”면서 “4년이라는 시간을 이번 월드컵을 위해 치열하게 준비해 왔기에 더욱 아쉬움이 많이 남는 것 같다”고 밝혔다.이어 “준비했던 만큼의 모습을 모두 보여드리지 못한 것 같아 팬분들께도 아쉽고 죄송한 마음이 크다”면서 “그런데도 끝까지 함께해 주시고 뜨거운 응원을 보내주신 모든 분께 진심으로 감사드린다”고 덧붙였다.백승호는 아울러 “이번 월드컵에서 얻은 경험과 배움을 깊게 새기고 다음 목표와 더 큰 꿈을 향해 다시 달려보겠다”고 각오를 다졌다.백승호는 2022 카타르 대회에 이어 자신의 두 번째 월드컵 무대였던 이번 북중미대회에서 한국이 치른 조별리그 3경기에 모두 선발 출전했다. 2-1로 이겼던 1차 체코전은 84분, 0-1로 패한 2차 멕시코전은 77분을 소화했다. 졸전 끝에 0-1로 패한 남아프리카공화국과의 최종전에서는 후반 시작과 함께 김진규(전북)와 교체됐다.1승 2패(승점 3·골득실 -1)로 조별리그 A조를 3위로 마친 한국은 ‘경우의 수’ 희망고문 끝에 조별리그 탈락이 확정됐고, 대표팀을 이끌었던 홍명보 감독은 탈락 확정 이튿날 사퇴했다.