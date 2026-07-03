[포토] 축구팬들의 열띤 응원

세줄 요약 포르투갈은 호날두의 페널티킥 동점골을 앞세워 크로아티아를 2-1로 꺾고 16강에 진출했다. 스위스는 만잠비와 엠볼로의 득점으로 알제리를 2-0으로 제압하며 4회 연속 16강행을 확정했다. 호날두 페널티킥 동점골, 포르투갈 16강 진출

모드리치 마지막 월드컵 무대, 크로아티아 탈락

스위스 만잠비·엠볼로 득점, 알제리 제압

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크리스티아누 호날두(포르투갈)가 골과 함께 마지막 월드컵 무대를 이어가고, 루카 모드리치(크로아티아)는 ‘라스트 댄스’를 끝냈다.포르투갈은 3일(한국시간) 캐나다 토론토 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 32강전에서 호날두의 페널티킥 동점골에 힘입어 크로아티아에 2-1 승리를 거뒀다.한편 스위스 축구대표팀은 2026 북중미 월드컵 32강전에서 ‘신구 콤비’ 요한 만잠비(20)와 브릴 엠볼로(29)의 ‘득점 합작’을 앞세워 알제리를 꺾고 4회 연속 16강 진출의 기쁨을 맛봤다.스위스는 이날 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스 밴쿠버에서 열린 알제리와의 북중미 월드컵 32강에서 2-0으로 승리했다.사진은 각국 축구팬들이 열띤 응원을 펼치는 모습.