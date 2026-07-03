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축구 개혁 위해 박지성·이영표 나섰다…‘케이-축구 혁신위원회’ 출범

류재민 기자
류재민 기자
입력 2026-07-03 15:51
수정 2026-07-03 15:51
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최휘영 장관·유승민 체육회장 등 합류

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박지성(왼쪽)과 이영표. 뉴스1
박지성(왼쪽)과 이영표. 뉴스1


역대 최악의 성적으로 월드컵에서 탈락한 한국 축구가 개혁의 갈림길에 선 가운데 박지성과 최휘영 문화체육관광부 장관을 공동위원장으로 하는 ‘케이-축구 혁신위원회’(이하 혁신위)가 출범한다.

문체부는 3일 “혁신위가 6일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 첫걸음을 뗀다”고 전했다. 혁신위에는 최휘영·박지성 공동위원장을 비롯해 이영표 해설위원, 박주호 해설위원 등 축구인과 유승민 대한체육회 회장, 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 프로축구연맹 사무총장, 유영근 변호사, 김대희 부경대 교수 등이 위원으로 참여한다.

혁신위에서는 2026 북중미월드컵을 계기로 제기된 축구 혁신 요구에 부응해 케이-축구 거버넌스, 유소년 선수 육성, 첨단 기술 시스템 도입 등 한국 축구의 미래 경쟁력을 높이기 위한 주요 과제를 종합적으로 논의할 예정이다.

공동위원장을 맡은 박지성은 “이번 혁신위원회를 통해 그간 현장에서 논의된 다양한 고민을 담아 대한민국 축구가 나아가야 할 방향을 함께 설계하고, 케이-축구가 지속 성장할 수 있는 미래를 그려나가겠다”고 밝혔다.

최 장관은 최근 축구 관계자 및 전문가 등을 잇달아 만나 이와 같은 인식을 공유하고 의견을 모았다. 최 장관은 “한시적으로 운영될 혁신위는 주요 과제들에 대해 종합적인 논의가 이루어질 예정”이라며 “신뢰받는 축구인들을 중심으로 대한민국 축구의 비전이 수립되고 현장에서 실행될 수 있도록 튼튼하게 뒷받침하겠다”고 말했다.
류재민 기자
세줄 요약
  • 박지성·최휘영 공동위원장 체제 혁신위 출범
  • 이영표·박주호 등 축구인과 전문가 대거 참여
  • 거버넌스·유소년·기술 도입 등 개혁 논의
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