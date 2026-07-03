“손흥민 그걸 왜 네가 얘기해?”…홍명보와 갈등설 불거져

진종오 국민의힘 의원 제보 내용 밝혀

“감독과 선수 소통 안 되는 부분 영향”

이미지 확대 2026 북중미월드컵 일정을 마치고 귀국한 홍명보 전 축구대표팀 감독과 손흥민. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 2026 북중미월드컵 일정을 마치고 귀국한 홍명보 전 축구대표팀 감독과 손흥민. 뉴스1

세줄 요약 2026 북중미월드컵 조별리그 탈락 논란이 이어지는 가운데, 홍명보 전 감독과 손흥민의 라커룸 대화가 갈등설로 확산됐다. 진종오 의원은 경기 뒤 소통 문제를 지적했고, 인터뷰 거부를 둘러싼 선수단 내 이견도 다시 거론됐다. 월드컵 탈락 뒤 홍명보·손흥민 갈등설 제기

라커룸 대화와 인터뷰 거부 논란 재점화

홍 전 감독은 불화설 부인, 귀국 여부 미정

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026 북중미월드컵 조별리그 탈락을 둘러싼 논란이 계속되는 가운데 홍명보 전 국가대표팀 감독과 주장 손흥민이 갈등을 빚었다는 주장이 제기됐다.국회 문화체육관광위원회 소속 진종오 국민의힘 의원은 2일 KBS를 통해 “멕시코전이 끝나고 라커룸에서 손흥민이 선수들과 대화를 나누고 있었다고 한다”면서 “그런데 홍 전 감독이 와서 ‘너 지금 무슨 얘기를 하고 있냐’고 했고, 손흥민은 ‘선수들과 경기 관련해서 얘기하고 있다’고 했다”고 밝혔다.이에 홍 전 감독은 “그걸 왜 네가 얘기하냐, 내가 얘기해야지”라고 반응했다고 진 의원은 전했다. 진 의원은 “감독과 선수 간의 소통이 안 되는 부분이 있으니 경기력에 영향이 있는 거고, 감독이라는 것은 선수들을 잘 지도하라고 뽑아놓은 건데 감독이 그걸 못했다”고 지적했다.앞서 대표팀은 인터뷰와 관련해 선수 간에 이견이 발생해 갈등설에 휩싸인 바 있다. 손흥민과 이재성이 현지 취재진과의 인터뷰를 거부하자고 강경하게 주장한 반면 다른 선수들은 이에 반대했다는 것이다. 월드컵에 동행했던 복수의 관계자들을 역시 이와 관련해 “손흥민과 이재성이 더는 기자들과 인터뷰하지 말아야 한다고 주장했고, 후배들 중엔 인터뷰 기회가 사라진 것을 아쉬워한 선수들도 있었다”고 밝혔다.다만 홍 전 감독은 이것이 불화는 아니라는 입장이다. 홍 전 감독이 선수들에게 인터뷰를 재개하라는 지시를 내려 갈등이 커졌다는 의혹도 있었지만 이런 지시가 없었다는 내부 관계자의 증언도 나왔다. 이것이 손흥민과 이재성의 남아프리카공화국전 선발 제외로 이어진 것도 아니라는 게 홍 전 감독과 대학축구협회 측의 입장이다.월드컵을 마치고 귀국했던 홍 전 감독은 다시 곧바로 미국으로 떠났다. 국회 청문회 이야기도 나오고 있지만 홍 전 감독이 귀국해 청문회장에 설지는 아직 미지수다.