‘남아공전 출전 0분’ 이재성 첫 심경 “상상하지 못했던 결말”

세줄 요약 이재성이 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 처음으로 심경을 밝혔다. 그는 응원에 감사하면서도 승리 대신 패배를 전하게 돼 죄송하다고 했다. 상상하지 못한 결말이라 받아들이기 어렵지만, 더 좋은 모습으로 보답하겠다고 다짐했다. 이재성, 월드컵 탈락 뒤 첫 심경 공개

응원 감사와 패배 사과, 아쉬움 표명

다시 좋은 모습으로 보답하겠다는 다짐

이미지 확대 비행기 오르는 이재성 대한민국 축구국가대표팀 이재성이 29일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 국제공항에서 비행기에 오르고 있다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 최종 순위 34위로 마무리했다. 2026.6.30 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 비행기 오르는 이재성 대한민국 축구국가대표팀 이재성이 29일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 국제공항에서 비행기에 오르고 있다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 최종 순위 34위로 마무리했다. 2026.6.30 뉴스1

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대한민국 축구대표팀 핵심 미드필더 이재성(34·마인츠05)이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 처음으로 심경을 밝혔다.이재성은 2일 인스타그램을 통해 “월드컵 기간 저와 대표팀을 향해 진심 어린 응원과 성원을 보내주신 모든 분들께 깊이 감사드린다”며 “승리의 기쁨이 아닌 패배의 아픔을 전해드리게 돼 정말 죄송하다”고 전했다.이어 “하루라도 더 오래 이 축제를 함께하고 싶었던 마음이 너무 큰 욕심이었던 걸까요. 상상하지 못했던 결말이라 지금은 받아들이기가 그 어느 때보다 어렵다”며 월드컵 조별리그 탈락에 대한 아쉬움을 드러냈다.그러면서 “하지만 이 또한 삶의 한 부분이라는 것을 받아들이게 되는 순간이 오리라 믿는다”며 “더 좋은 모습으로 다시 여러분께 기쁨을 드릴 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.A매치 107경기(15골)를 기록 중인 이재성은 대표팀의 핵심 미드필더다. 그는 이번 대회 조별리그 1차전 체코전에서 62분, 2차전 멕시코전에서 57분을 뛰었지만, 32강 진출 여부가 걸린 3차전 남아프리카공화국전에서는 벤치만 지킨 채 출전하지 못했다.한국은 남아프리카공화국에 패하며 조별리그에서 탈락했고, 이후 홍명보 감독은 대회 종료 후 대표팀 사령탑에서 물러났다.