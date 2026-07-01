[포토] 월드컵 마치고 귀국하는 손흥민

세줄 요약 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 한국 축구대표팀의 손흥민, 이재성, 김승규 등 일부 선수가 1일 인천국제공항으로 귀국했다. 한국은 1승 2패로 A조 3위에 그쳤고, 조 3위 팀 경쟁에서도 밀려 32강 진출에 실패했다. 손흥민 등 대표팀 일부 인천공항 귀국

북중미 월드컵 조별리그 탈락 확정

한국, 역대 월드컵 최저 34위 기록

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2026 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 축구 국가대표팀의 ‘캡틴’ 손흥민(LAFC) 등 일부 선수가 귀국했다.월드컵 일정을 마친 손흥민과 이재성(마인츠), 김승규(도쿄), 송범근(전북), 엄지성(스완지), 이동경(울산), 김진규(전북), 이한범(미트윌란), 이태석(빈), 이기혁(강원), 배준호(스토크), 조위제, 강상윤(이상 전북) 등은 1일 오전 인천국제공항을 통해 입국했다.2022 카타르 대회에 이어 2회 연속 원정 16강 진출에 도전했던 한국은 이번 북중미 대회 조별리그에서 1승 2패(승점 3)를 기록하며 A조 3위에 머물렀다.이후 조 3위 12개 팀 간의 경쟁에서 10위로 밀려나며 32강 토너먼트 진출에 실패했다.참가국이 48개국으로 확대된 이번 대회에서 한국의 최종 순위는 34위로, 역대 월드컵 참가 사상 가장 낮은 순위다.대표팀은 지난 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 남아프리카공화국과의 조별리그 3차전 이후, 멕시코 과달라하라 베이스캠프에서 다른 조의 경기 결과를 대기했으나 최종 탈락이 확정되며 귀국길에 올랐다.선수단은 일정에 따라 나뉘어 귀국했다.6월 30일에 홍명보 감독을 포함해 조현우(울산), 김민재(뮌헨), 황인범(페예노르트), 황희찬(울버햄프턴), 백승호(버밍엄시티), 김문환(대전), 이강인(파리 생제르맹), 설영우(즈베즈다), 오현규(베식타시)가 먼저 돌아왔고, 이날 나머지 선수들이 추가로 입국했다.