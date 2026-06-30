홍명보, 인사 한마디 없이 떠났다… 뒤늦게 나온 정몽규엔 개껌 던져

대표팀 새벽 입국 야유 쏟아져

이미지 확대 정몽규 대한축구협회 회장이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 출장을 마친 뒤 30일 오전 인천국제공항 제2여객터미널 A입국장을 통해 귀국하고 있다. 정 회장은 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독과 선수들이 같은 장소를 지나가고 약 45분이 흐른 뒤 따로 입국장을 빠져나갔다. 닫기 이미지 확대 보기 정몽규 대한축구협회 회장이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 출장을 마친 뒤 30일 오전 인천국제공항 제2여객터미널 A입국장을 통해 귀국하고 있다. 정 회장은 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독과 선수들이 같은 장소를 지나가고 약 45분이 흐른 뒤 따로 입국장을 빠져나갔다.

세줄 요약 2026 북중미월드컵 32강 진출에 실패한 홍명보호 일부가 43일 만에 귀국했다. 홍명보 전 감독은 팬들의 항의 속에서도 인사나 해명 없이 떠났고, 뒤늦게 입국한 정몽규 회장에게는 항의성 개껌이 던져졌다. 경찰은 공항에 기동대를 배치해 상황을 관리했다. 32강 실패 홍명보호 일부 43일 만에 귀국

홍명보 전 감독, 팬 항의 속 무응답 퇴장

정몽규 회장 향해 항의성 개껌 투척 발생

2026-07-01 B6면

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서 ‘32강 진출 실패’라는 사상 최악의 성적을 기록한 홍명보호 일부가 30일 새벽 귀국했다. 지난 5월 18일 사전 캠프를 위해 미국 유타주 솔트레이크시티로 출국한 지 43일 만이다.대표팀 본진은 이날 오전 3시 50분쯤 인천국제공항 제2여객터미널 A입국장에 들어섰다. 전날 사퇴 의사를 밝힌 홍명보 전 대표팀 감독을 비롯해 조현우(울산HD), 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(페예노르트), 황희찬(울버햄프턴), 백승호(버밍엄시티), 김문환(대전하나시티즌), 이강인(파리 생제르맹), 설영우(즈베즈다), 오현규(베식타시) 등 선수 9명이 포함됐다. 애초 대한축구협회가 예고한 대로 귀국 행사는 열리지 않았다.이른 새벽이었지만 공항은 오전 1시 30분쯤부터 분노한 팬들로 북새통이었다. 경찰은 만일을 대비해 기동대와 인천공항경찰단 소속 경찰관 160명을 배치했다.홍 전 감독이 모습을 보이자 팬들은 북을 치며 “홍명보 나가”를 외쳤고, 선수들은 굳은 표정으로 홍 전 감독을 뒤따랐다. 홍 전 감독은 잠을 설치며 기다린 팬들에게 어떠한 인사말도 건네지 않았다. ‘팬들에게 해명할 생각이 없는지’, ‘패배 원인 분석은 됐는지’, ‘질의응답을 아예 안 받기로 한 건지’ 등 취재진의 질문에도 일절 답하지 않고 입국장을 떠났다.팬들은 홍 전 감독이 지도자로서 무책임하다며 비판했다. 최장광(30)씨는 “원래는 공항까지 찾아올 생각은 없었는데 홍 전 감독의 사퇴 기자회견을 보고 화가 나 참을 수 없었다”고 말했다. 여행을 앞두고 현장을 지켜본 송민경(19)씨는 “이번 월드컵에서 대표팀은 뭐라 말하기 어려울 정도로 움직임이 둔했다”며 “너무 아쉽다”고 전했다.함께 입국한 정몽규 축구협회장은 선수단이 떠나고 어수선해진 틈을 타 4시 35분쯤 입국장에 진입했다. 현장에 있던 한 남성이 정 회장에게 ‘개껌’을 던지는 일도 있었다. 경찰에 따르면 A(40)씨는 10㎝ 크기의 개껌을 정 회장 발밑 쪽으로 바닥에 밀어 던졌다. 그는 ‘정 회장을 해할 목적은 없었고 단순 항의 차원이었다’는 취지로 말한 것으로 알려졌다. A씨는 현장에서 훈방 조치됐다.