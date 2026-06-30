월드컵 한 번 갈 때 감독은 두 번 교체[한국 축구 새판 짜라]

<중> 감독 인사가 만사

이미지 확대 “홍명보 나가” 아수라장 된 입국장 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서 최악의 졸전으로 32강 진출에 실패한 한국 축구대표팀의 홍명보(앞에서 둘째 줄 가운데) 전 감독이 30일 새벽 팬들의 야유를 받으며 인천국제공항 제2여객터미널 입국장에 들어서고 있다. 대한축구협회가 별다른 귀국 환영 행사를 열지 않고 ‘조용한 귀국’을 선택했지만, 홍 전 감독을 향한 야유와 분노를 쏟아낸 축구팬들로 공항 현장은 아수라장이 됐다. 축구대표팀은 조별리그에서 1승2패, A조 3위로 탈락하며 씁쓸하게 월드컵을 마무리했다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 “홍명보 나가” 아수라장 된 입국장 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서 최악의 졸전으로 32강 진출에 실패한 한국 축구대표팀의 홍명보(앞에서 둘째 줄 가운데) 전 감독이 30일 새벽 팬들의 야유를 받으며 인천국제공항 제2여객터미널 입국장에 들어서고 있다. 대한축구협회가 별다른 귀국 환영 행사를 열지 않고 ‘조용한 귀국’을 선택했지만, 홍 전 감독을 향한 야유와 분노를 쏟아낸 축구팬들로 공항 현장은 아수라장이 됐다. 축구대표팀은 조별리그에서 1승2패, A조 3위로 탈락하며 씁쓸하게 월드컵을 마무리했다.

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세줄 요약 홍명보 감독 사퇴로 한국 축구의 대표팀 감독 공백 우려가 커졌다. 평균 임기가 1년 6개월에 그친 한국은 월드컵마다 사령탑을 자주 바꿔 왔고, 독일·일본처럼 장기 운영하는 구조가 필요하다는 지적이 나왔다. 홍명보 사퇴로 대표팀 감독 공백 우려 확산

한국 축구, 평균 임기 547일의 잦은 교체 반복

장기 비전·선임 원칙 확립 필요성 제기

2026-07-01 1면

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서 32강 탈락이라는 최악의 성적을 낸 홍명보 축구 국가대표팀 감독의 사퇴로 한국의 ‘대표팀 감독 잔혹사’가 반복됐다. 임명권자인 정몽규 대한축구협회 회장도 지난 5월 “월드컵 이후 물러나겠다”고 밝힌 만큼 차기 감독 선임 절차를 서두르는 것도 쉽지 않은 상황이라 대표팀 감독 공백 사태 장기화 우려가 크다. ‘인사가 만사’라는 말이 있듯 축구계에서는 감독 공백 기간을 최소화하고, 철저한 원칙에 따라 선임한 감독이 긴 호흡으로 팀을 이끌도록 믿고 맡기는 전통을 지금부터라도 만들어야 한다는 지적이 나온다.홍 전 감독은 지난 29일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 치바스 베르데 바예 훈련장에서 “책임은 모두 감독인 제게 있다”며 사퇴 의사를 표명했다. 2024년 7월 선임 후 1년 11개월 만이다. 당장 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵이 6개월 앞으로 다가온 상황에서 준비에 차질이 생길 수밖에 없게 됐다.축구 대표팀 감독이 금세 물러나는 건 어제오늘 일이 아니다. 30일 대한축구협회에 따르면 대표팀 역사상 첫 전임 감독인 김호 감독(1992~1994년)부터 위르겐 클린스만 감독(2023~2024년)까지 대표팀 감독의 평균 임기는 547일(약 1년 6개월)이었다. 월드컵 개최 주기(4년)와 비교하면 턱없이 짧은 시간이다.‘원팀’을 구성·지도하기 위한 복안 설계가 부족한 상태에서 감독을 뽑고 경질하는 악순환이 반복됐기 때문이다.한국의 역대 월드컵 본선 진출 당시 감독들의 재임 기간을 보면 대체로 팀 성적과 비례했다.2008년 1월 두 번째로 대표팀 지휘봉을 잡은 허정무 감독은 2년 5개월간 호흡을 맞춘 뒤 2010년 남아프리카공화국 대회에서 사상 첫 원정 16강 진출 쾌거를 이뤘다. 파울루 벤투 감독도 2018년 8월 부임해 4년 4개월간 팀을 지휘하고 2022년 카타르 대회에서 16강에 진출했다. 2002년 한일월드컵 사령탑인 거스 히딩크 감독의 경우 재임 기간이 1년 6개월로 비교적 짧았지만, 당시 대표팀이 대회를 앞두고 장기 합숙 훈련을 하는 등 다른 때와는 상황이 달랐다.반면 딕 아드보카트 감독은 임기 8개월 차에 2006년 독일 대회를 맞아 조별리그에서 탈락했고, 홍 전 감독 역시 1기 사령탑 시절 취임 1년 만에 2014년 브라질 대회에 나서 조별리그 1무2패라는 뼈아픈 성적표를 받았다. 2018년 러시아 대회 당시 신태용 감독도 임기가 393일에 불과했다.축구 강국들은 정반대다. 신중하게 선임하고, 한번 선임한 감독은 당장의 성적에 일희일비하지 않고 오랫동안 팀을 이끄는 선순환 구조가 자리잡고 있다.가령 독일은 대표팀 감독 평균 재임 기간이 8.8년이다. 2014 브라질월드컵에서 독일의 4번째 우승을 이끈 요아힘 뢰프 감독은 2006년부터 2021년까지 15년간 사령탑을 맡으며 독일 축구의 중흥을 이끌었다.일본 역시 감독 평균 재임 기간이 909일(약 2년 6개월)로 한국보다 1년 이상 길다. 현 사령탑 모리야스 하지메 감독은 2018년 부임해 8년째 지휘봉을 잡고 있다.해외 대표팀들은 저마다 세운 엄격한 절차에 따라 감독을 선임하고 장기적인 팀 설계를 맡긴다. 이번 월드컵에서 사상 처음으로 16강에 오른 캐나다는 2024년 5월 제시 마시 감독을 선임할 때 비전문가의 영향력을 최소화했다. 뉴욕타임스에 따르면 당시 마시 감독의 면접은 전직 국가대표 선수들이 주축이 된 것으로 알려졌다. 캐나다축구협회 수뇌부가 “축구 자체의 내부 생리를 온전히 알지 못한다”며 그들에게 결정 권한을 일임한 것이다.모리야스 감독이 일궈낸 8년 대기만성 역시 일본축구협회 기술위원회의 뒷받침이 있었기에 가능했다. 모리야스 감독은 2020년 1월 AFC 23세 이하(U-23) 챔피언십에 출전해 조별리그 1무2패로 탈락했다. 하지만 기술위는 ‘테크니컬 리뷰’(기술적 감사) 결과 그의 전술이 협회의 지향점과 일치한다며 경질 여론을 일축했다.대한축구협회는 대회 하나 실패할 때마다 여론에 떠밀려 충분한 준비 없이 감독을 갈아치우고는 한다. 벤투 감독조차 코로나19가 아니었으면 경질될 뻔했다.벤투 감독 후임으로 선임된 클린스만 감독은 전술 부재, 재택근무, 선수단 관리 부실 등 논란이 계속된 끝에 2024년 2월 AFC 아시안컵 4강에서 탈락한 뒤 해임됐다. 당시 협회는 계약 기간이 북중미월드컵 본선까지였던 그를 경질하면서도 별다른 이유를 대지 못했고, 거액의 잔여 연봉까지 지급한 것으로 알려졌다.이런 뼈아픈 실패를 겪고도 협회는 클린스만 감독의 후임으로 홍 전 감독을 선임할 때 같은 실책을 되풀이했다. 대표팀 감독 선임을 맡은 전력강화위원회는 5개월이나 결론을 내지 못한 채 시간만 허비했고, 그로 인해 황선홍 당시 U-23 감독에게 대표팀 임시감독을 맡겼고, 결국 2024 파리올림픽 진출에 실패하는 결과로 이어졌다. 전력강화위 내부 논의가 제대로 이뤄지지 않은 데다 논의 과정이 계속 외부로 흘러나오면서 혼선만 부채질했다.전문가들은 반복되는 사령탑 잔혹사를 끊고 향후 월드컵에서의 성과를 도모하기 위해서는 장기적인 팀 운영 계획과 뚜렷한 감독 선임 원칙을 세워야 한다고 진단한다.차상엽 JTBC 축구 해설위원은 “앞으로는 23세 이하 대표팀까지 폭넓게 조망하면서 4년 이상 한국 축구를 책임질 수 있는 감독을 선임해야 한다”고 짚었다.서형욱 MBC스포츠플러스 해설위원은 “아시안컵 개막이 임박했다고 해서 (감독 선임을) 서두를 필요는 없다”면서도 “감독 발탁을 위한 확실한 원칙을 설정한 뒤 차근차근 내부 논의를 이어 가야만 한다”고 강조했다.