‘런명보’ 침묵·도망갈 때 손흥민 “피하고 싶지 않아…죄송하다”

30일 새벽 기습 귀국…공항엔 고성·야유

취재진 질문 무시하고 도망치듯 빠져나가

손, 장문의 입장문 “죽기 살기로 달리겠다”

홍명보 전 축구대표팀 감독이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 입국하고 있다. 오른쪽은 손흥민이 남아공전 이후 회복훈련을 하는 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 홍명보 전 축구대표팀 감독이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 입국하고 있다. 오른쪽은 손흥민이 남아공전 이후 회복훈련을 하는 모습. 연합뉴스

이미지 확대 손흥민이 30일 새벽 올린 사과문. 손흥민 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 손흥민이 30일 새벽 올린 사과문. 손흥민 인스타그램 캡처

세줄 요약 홍명보 전 축구대표팀 감독이 귀국 현장에서 취재진 질문에 답하지 않고 빠져나가며 무책임 논란이 커졌다. 반면 손흥민은 SNS에 장문의 글을 올려 팬들에게 진심으로 사과하고, 현실을 피하지 않겠다고 밝히며 책임감과 재도약 의지를 드러냈다. 홍명보 귀국 현장 침묵과 야유 확산

손흥민 팬들에게 사과와 책임 표명

대표팀 논란 속 상반된 태도 부각

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한국 축구에 재앙을 남긴 홍명보 전 축구대표팀 감독이 30일 귀국 현장에서 일언반구 없이 인천국제공항을 빠져나가면서 마지막까지 무책임한 모습을 보였다. “국가대표 감독 안 한다”고 여러 차례 거짓말하다가 울산 HD 감독직을 그만두며 ‘런명보’란 별명을 얻었을 때와 똑같은 양상이 반복되면서 팬들의 분노가 극에 달했다. 반면 대표팀 주장 손흥민은 팬들에게 거듭 사과하며 아쉬운 마음을 드러내며 대조된 모습을 보였다.홍 전 감독은 이날 인천국제공항 2터미널을 통해 조현우(울산), 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(페예노르트), 황희찬(울버햄프턴), 백승호(버밍엄시티), 김문환(대전 하나시티즌), 이강인(파리 생제르맹), 설영우(즈베즈다), 오현규(베식타시)와 함께 먼저 귀국했다.귀국 비행기가 새벽 4시에 도착하는 것으로 예정된 상황에서도 현장에는 분노에 찬 팬들과 유튜버 등이 몰렸다. 선수단이 나타나기 전부터 입국장엔 고성이 이어졌고 홍 전 감독이 모습을 보이자 고함과 야유는 더 커졌다.2년간 한국 축구를 분열시켜 놓고 질의응답도 없이 2분짜리 입장문만 읽은 뒤 사라지며 팬들의 속을 긁었던 홍 전 감독은 이날도 도망치듯 공항을 빠져나갔다. 취재진이 ‘팬들에게 하실 말씀 없나’ 등을 물었지만 마지막까지 그는 침묵했다. 대표팀 감독 선임 당시 일장 연설을 늘어놓을 때와는 180도 달라진 모습이다. 홍 전 감독이 2014년 브라질 대회에서도 망하고 돌아왔을 때 등장했던 엿은 이번에는 등장하지 않았다.전임 감독이 모르쇠로 일관하며 무책임한 행태를 보일 때 대표팀 주장 손흥민은 “모른 척할 수도 없고 현실을 피하고 싶지도 않다”며 홍 전 감독과 대조된 모습을 보였다.손흥민은 소셜미디어(SNS)에 올린 장문의 입장문을 통해 “팬분들께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다”면서 “축구를 사랑하는 사람으로서 이런 경기를 지켜봤다면 정말 안타깝고, 답답하고, 힘들었을 것 같다. 그렇기에 죄송하다는 말 한마디로는 감히 팬분들의 실망과 상처를 담아낼 수 없을 것 같아 그 말씀을 드리는 것조차 턱없이 부족하게 느껴진다”고 적었다.이어 “저에게도 누구보다 소중한 대회였고 제가 늘 말해왔던 ‘어린아이의 꿈의 무대’가 무너져 내린 것 같아 이루 말할 수 없이 착잡하고 마음이 아프다”면서 “솔직히 말하면 지금도 이 현실을 받아들이기가 쉽지만은 않다”고 털어놨다. 손흥민은 “팬분들이 느끼시는 마음도 제 마음과 크게 다르지 않을 것”이라며 “여러분께서 보내주신 시간과 마음, 그리고 변함없는 응원과 사랑에 끝내 보답하지 못했다는 사실에 큰 책임감을 느낀다. 너무 죄송하고 감사하다”고 말했다.선수들에게 응원의 메시지를 당부한 손흥민은 “여러분께 즐거움을 드릴 수 있도록 죽기 살기로 달려보겠다”면서 “팬분들이 저를 찾으실 때까지, 저를 필요로 하실 때까지 제 모든 것을 쏟아부어 다시 잘 준비해 보겠다”는 각오를 전했다.